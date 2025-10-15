Acumulado Liga 1 2025 y Tabla de posiciones del Clausura: resultados de la fecha 14
A poco para el final del Clausura, así marcha la Tabla de posiciones y el Acumulado de Liga 1. Alianza vs Boys juegan el jueves y la 'U' vs Cristal la próxima semana.
El Clausura 2025 entró a su recta final. La 'U' es el principal candidato a ganar este segundo torneo del año y con ello proclamarse tricampeón nacional; sin embargo, también hay otras cosas en juego, como los clasificados para la próxima Copa Libertadores, Sudamericana y los descendidos. La jornada 14 se cerrará este jueves con el duelo entre Alianza Lima vs Sport Boys, mientras que el Universitario vs Cristal fue reprogramado para el siguiente jueves en el Estadio Nacional. Bajo ese panorama, aquí te dejamos la tabla de posiciones de Liga 1 y el Acumulado.
Acumulado Liga 1
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|30
|41
|69
|2. Cusco FC
|30
|22
|57
|3. Alianza Lima
|30
|16
|55
|4. Melgar
|32
|14
|52
|5. Sporting Cristal
|29
|19
|51
|6. Alianza Atlético
|30
|13
|50
|7. Garcilaso
|31
|10
|48
|8. Sport Huancayo
|31
|3
|45
|9. ADT
|31
|-6
|45
|10. Cienciano
|30
|7
|41
|11. Los Chankas
|29
|-11
|38
|12. Atlético Grau
|30
|0
|37
|13. Sport Boys
|30
|-8
|32
|14. Juan Pablo II
|30
|-14
|30
|15. Comerciantes Unidos
|30
|-17
|27
|16. Ayacucho
|30
|-22
|26
|17. UTC
|30
|-26
|25
|18. Alianza Universidad
|31
|-28
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
Posiciones de Liga 1 - Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|12
|15
|30
|2. Cusco FC
|12
|8
|23
|3. Melgar
|14
|6
|21
|4. Deportivo Garcilaso
|13
|1
|21
|5. ADT
|13
|0
|21
|6. Sporting Cristal
|11
|12
|19
|7. Alianza Lima
|12
|4
|18
|8. Cienciano
|12
|3
|18
|9. Alianza Atlético
|12
|3
|16
|10. Comerciantes Unidos
|12
|-3
|16
|11. Sport Huancayo
|13
|1
|15
|12. Atlético Grau
|12
|1
|15
|13. Chankas
|11
|-10
|15
|14. Alianza Universidad
|13
|-11
|13
|15. Sport Boys
|12
|-6
|12
|16. Juan Pablo II
|12
|-6
|11
|17. Ayacucho FC
|12
|-9
|11
|18. UTC
|12
|-9
|6
|19. Binacional
|-
|-
|-
Partidos Liga 1: resultados fecha 14 del Clausura
Jueves 16 de octubre
- 20:00 Alianza Lima vs Sport Boys
- Estadio Alejandro Villanueva, Lima
- Sporting Cristal vs Universitario
- 20:00 Estadio Nacional (Jueves 23)
Así quedaron los resultados de la fecha 14
- Ayacucho FC 2-2 ADT
- Alianza Atlético 1-0 Los Chankas
- Cusco FC 1-1 Comerciantes
- UTC 0-2 Cienciano
- Juan Pablo II 0-1 Deportivo Garcilaso
- Melgar 2-1 Alianza Universidad
