Acumulado Liga 1 2025 y Tabla de posiciones del Clausura: resultados de la fecha 14

A poco para el final del Clausura, así marcha la Tabla de posiciones y el Acumulado de Liga 1. Alianza vs Boys juegan el jueves y la 'U' vs Cristal la próxima semana.

Universitario lidera la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1
Universitario lidera la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado Liga 1 | FOTO: LIBERO
El Clausura 2025 entró a su recta final. La 'U' es el principal candidato a ganar este segundo torneo del año y con ello proclamarse tricampeón nacional; sin embargo, también hay otras cosas en juego, como los clasificados para la próxima Copa Libertadores, Sudamericana y los descendidos. La jornada 14 se cerrará este jueves con el duelo entre Alianza Lima vs Sport Boys, mientras que el Universitario vs Cristal fue reprogramado para el siguiente jueves en el Estadio Nacional. Bajo ese panorama, aquí te dejamos la tabla de posiciones de Liga 1 y el Acumulado.

El jueves 23 de octubre se jugará el partido entre Sporting Cristal vs Universitario

PUEDES VER: Sporting Cristal vs. Universitario: fecha, estadio y hora confirmada de la jornada 14 del Clausura

Acumulado Liga 1

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario304169
2. Cusco FC302257
3. Alianza Lima301655
4. Melgar321452
5. Sporting Cristal291951
6. Alianza Atlético301350
7. Garcilaso311048
8. Sport Huancayo31345
9. ADT31-645
10. Cienciano30741
11. Los Chankas29-1138
12. Atlético Grau30037
13. Sport Boys30-832
14. Juan Pablo II30-1430
15. Comerciantes Unidos30-1727
16. Ayacucho30-2226
17. UTC30-2625
18. Alianza Universidad31-2824
19. Binacional---

Posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario121530
2. Cusco FC12823
3. Melgar14621
4. Deportivo Garcilaso13121
5. ADT13021
6. Sporting Cristal111219
7. Alianza Lima12418
8. Cienciano12318
9. Alianza Atlético12316
10. Comerciantes Unidos12-316
11. Sport Huancayo13115
12. Atlético Grau12115
13. Chankas11-1015
14. Alianza Universidad13-1113
15. Sport Boys12-612
16. Juan Pablo II12-611
17. Ayacucho FC12-911
18. UTC12-96
19. Binacional---

Partidos Liga 1: resultados fecha 14 del Clausura

Jueves 16 de octubre

  • 20:00 Alianza Lima vs Sport Boys
  • Estadio Alejandro Villanueva, Lima
  • Sporting Cristal vs Universitario
  • 20:00 Estadio Nacional (Jueves 23)

Así quedaron los resultados de la fecha 14

  • Ayacucho FC 2-2 ADT
  • Alianza Atlético 1-0 Los Chankas
  • Cusco FC 1-1 Comerciantes
  • UTC 0-2 Cienciano
  • Juan Pablo II 0-1 Deportivo Garcilaso
  • Melgar 2-1 Alianza Universidad

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

