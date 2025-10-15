Acumulado Liga 1 2025 y Tabla de posiciones del Clausura: resultados de la fecha 14

El Clausura 2025 entró a su recta final. La 'U' es el principal candidato a ganar este segundo torneo del año y con ello proclamarse tricampeón nacional; sin embargo, también hay otras cosas en juego, como los clasificados para la próxima Copa Libertadores, Sudamericana y los descendidos. La jornada 14 se cerrará este jueves con el duelo entre Alianza Lima vs Sport Boys, mientras que el Universitario vs Cristal fue reprogramado para el siguiente jueves en el Estadio Nacional. Bajo ese panorama, aquí te dejamos la tabla de posiciones de Liga 1 y el Acumulado.

Acumulado Liga 1

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 30 41 69 2. Cusco FC 30 22 57 3. Alianza Lima 30 16 55 4. Melgar 32 14 52 5. Sporting Cristal 29 19 51 6. Alianza Atlético 30 13 50 7. Garcilaso 31 10 48 8. Sport Huancayo 31 3 45 9. ADT 31 -6 45 10. Cienciano 30 7 41 11. Los Chankas 29 -11 38 12. Atlético Grau 30 0 37 13. Sport Boys 30 -8 32 14. Juan Pablo II 30 -14 30 15. Comerciantes Unidos 30 -17 27 16. Ayacucho 30 -22 26 17. UTC 30 -26 25 18. Alianza Universidad 31 -28 24 19. Binacional - - -

Posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 12 15 30 2. Cusco FC 12 8 23 3. Melgar 14 6 21 4. Deportivo Garcilaso 13 1 21 5. ADT 13 0 21 6. Sporting Cristal 11 12 19 7. Alianza Lima 12 4 18 8. Cienciano 12 3 18 9. Alianza Atlético 12 3 16 10. Comerciantes Unidos 12 -3 16 11. Sport Huancayo 13 1 15 12. Atlético Grau 12 1 15 13. Chankas 11 -10 15 14. Alianza Universidad 13 -11 13 15. Sport Boys 12 -6 12 16. Juan Pablo II 12 -6 11 17. Ayacucho FC 12 -9 11 18. UTC 12 -9 6 19. Binacional - - -

Partidos Liga 1: resultados fecha 14 del Clausura

Jueves 16 de octubre

20:00 Alianza Lima vs Sport Boys

Estadio Alejandro Villanueva, Lima

Sporting Cristal vs Universitario

20:00 Estadio Nacional (Jueves 23)

Así quedaron los resultados de la fecha 14