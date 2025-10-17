0
Exjugador de Cristal puede ser el gran 'refuerzo' de Universitario para la recta final del Clausura

Universitario de Deportes sorprende a sus hinchas, ya que una exfigura de Sporting Cristal podría unirse al plantel para disputar los próximos encuentros del Torneo Clausura de la Liga 1.

Luis Blancas
Universitario evalúa 'reforzar' su plantel con exjugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura
Universitario evalúa 'reforzar' su plantel con exjugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura | Composición: Líbero
Universitario de Deportes se enfrentará a Ayacucho FC en la jornada 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 y busca llegar con todo su equipo para seguir obteniendo victorias que lo encaminen hacia el tricampeonato del fútbol peruano. Es por eso que Jorge Fossati evalúa reforzar su plantel con Horacio Calcaterra para los próximos duelos.

Diego Rebagliati dio fuerte comentario contra Franco Velazco por crítica al estadio de Sporting Cristal

PUEDES VER: Rebagliati arremetió contra Velazco por comentario sobre estadio de Cristal: "Tiene que..."

Universitario evalúa 'reforzar' su plantel con exjugador de Sporting Cristal para el Torneo Clausura

Según informó el periodista Gustavo Peralta, Calcaterra entrenó con tranquilidad en Campo Mar y trabajó al mismo tiempo que los demás jugadores de Universitario pensando en Ayacucho FC.

Horacio calcaterra

Horacio Calcaterra se recuperó de su lesión y podría ser utilizado en el Universitario vs Ayacucho FC.

No obstante, su participación en la fecha 15 del Clausura dependerá en gran medida de la decisión del entrenador uruguayo Jorge Fossati, quien busca evitar exponerlo para no agravar su lesión.

Video: L1MAX

"Están evaluando si Calcaterra sale en la lista o no. Ha entrenado, pero hay precaución. Para Universitario, recuperar a Calcaterra para las instancias finales es muy clave", afirmó Peralta en L1MAX.

Cabe afirmar que Calcaterra sufrió una lesión cuya naturaleza no se conoce al 100%, pero según Fossati, tuvo una molestia que arrastraba desde varios partidos, y finalmente se agravó fuertemente ante UTC, lo que generó su ausencia durante 3 semanas.

Horacio Calcaterra en Universitario 2025

A pesar de sus constantes lesiones en la temporada 2025, Horacio Calcaterra ha sido fundamental en Universitario en su lucha por el tercer campeonato nacional consecutivo. El argentino nacionalizado peruano jugó 3 certámenes con el cuadro merengue.

Por el Torneo Apertura disputó 9 de 18 partidos, dando 1 asistencia, mientras que en el Clausura ha jugado 9 de 12 encuentros. A nivel internacional jugó solo 2 de 8, pero colaboró con su equipo para llegar hasta los octavos de final de la Copa Libertadores.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

