Uribe responde fuerte a Velazco por su irónico comentario sobre el Gallardo: "Inteligencia..."

Director general de Fútbol de Sporting Cristal, Julio César Uribe, respondió a las declaraciones del administrador de Universitario, Franco Velazco.

Julio César Uribe no dudó en responder a Franco Velazco.
Universitario vs Sporting Cristal chocan en un partido clave del Torneo Clausura 2025, generando expectativa en los hinchas. En medio de este momento, el administrador del club crema, Franco Velazco, se hizo tendencia por un irónico comentario que hizo sobre el Estadio Alberto Gallardo, por lo que Julio César Uribe no dudó en reaccionar. 

Como se recuerda, el mandamás de la 'U' dejó un mensaje sobre el recinto deportivo del equipo rimense, el cual no fue bien recibido. Fue en conversación con el programa ‘Fútbol como cancha’ de RPP Noticias donde el ‘Diamante’, director general de fútbol de la institución celeste, rompió su silencio.

¿Qué dijo Julio César Uribe sobre el comentario de Franco Velazco?

“Desde mi interpretación, la considero una falta de respeto, que es lo que más trata de hacer Sporting Cristal: nunca quiere ser parte de los conflictos, sino parte de las soluciones. Y, en ese sentido, en una coyuntura social tan convulsionada, deberíamos utilizar un poquito más la inteligencia, si es que la tenemos, para respetar la realidad de los que compiten en un campeonato, donde todo el mundo lo califica como malo y somos parte de él”, dijo.

(Video: RPP Noticias)

