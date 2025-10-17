Jayo sale en defensa de Sporting Cristal y responde a criticas Velazco sobre su estadio: "Creo que..."

0
El exfutbolista de Alianza Lima no dudó en salir al frente a defender a Cristal tras los comentarios que hizo Franco Velazco en alusión al recinto de los 'rimenses'.

Jasmin Huaman
Juan Jayo responde a los comentarios de Velazco, administrado de la 'U'.
Juan Jayo responde a los comentarios de Velazco, administrado de la 'U'. | Foto: Composición Líbero /A presión
La crítica de Franco Velazco sobre el estadio de Sporting Cristal no fue bien recibida por el club, ni tampoco por Juan Jayo. El histórico futbolista de Alianza Lima fue tajante al compartir su opinión sobre los calificativos que usó el administrador de Universitario intentando despotricar a su rival.

En medio del malestar que se generó a raíz de la suspensión del partido de fútbol entre Sporting Cristal y Universitario, Franco Velazco salió a declarar sobre estadio donde son locales los rimenses. Velazco señaló puntualmente en los clubes que no prestan atención a sus infraestructuras y más aún en Cristal, ya que el partido que fue suspendido se jugará en el Estadio Nacional.

"Son cosas que el sistema fútbol de nuestro país tiene que cambiar, estamos hablando de un club importante y desafortunadamente tienen arrendado el estadio municipal de San Martín de Porres y encima la mitad del estadio está sobre el agua", fueron las palabras de Velazco.

Juan Jayo responde a Velazco por criticar estadio de Sporting Cristal

Como era de esperarse, las duras palabras de Franco Velazco llamaron la atención y uno de los que salió a hablar al respecto fue Juan Jayo durante el programa de 'A presión'.

"Lo que yo siento es que hoy en día, hablan y está bien, me parece muy bien que la 'U' haya mejorado en infraestructura, que se haya ordenado y creo que hoy habla por eso. Hace 4 años no hablaba lo mismo", explicó.

En ese sentido, Jayo también hizo un mención especial en Jean Ferrari, quien hasta hace poco fue dirigente de Universitario de Deportes. "Todo es de acuerdo quién lo dice, de quién viene. Yo me imagino que este se quiere parecer a Jean y no le queda bien", agregó.

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

