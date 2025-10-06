Jayo apunta con dureza contra el rendimiento de importantes futbolistas de Alianza Lima: "Niveles muy bajos"

Alianza Lima está pasando por una mala racha luego de haber disputado la Copa Sudamericana y descuidar el torneo local. Los últimos resultados del equipo dirigido por Néstor Gorosito son una prueba de la mala gestión que ha tenido el club al no saber priorizar y balancear la rotación de algunos futbolistas claves. Ante esto, Juan Jayo expuso cuál fue el problema y que ahora los está llevando a tener un mal cierre de temporada en el Torneo Clausura.

El bajo rendimiento de importantes futbolistas en Alianza Lima ha hecho que se pierda el rumbo hacia el objetivo, que era seguir sumando de a tres para no perderle el ritmo a Universitario de Deportes, único líder del campeonato. Sin embargo, el club de La Victoria está lejos de conseguir arrebatarle el torneo a los 'merengues' y actualmente se marca una diferencia de 12 puntos entre ambos.

Juan Jayo señala el motivo del declive en Alianza Lima

Ante la cantidad de expulsiones o el dudoso rendimiento de algunos futbolistas de Alianza Lima, Juan Jayo no dudó en apuntar qué podría estar ocurriendo en el equipo y, al igual que los hinchas, también señaló el bajo rendimiento del plantel de manera general y que le terminó costando sacar partidos adelante.

"Lo más importante es ver hacia adentro, qué pasa con el plantel. Por qué, por ejemplo, el nivel alto o bajo de Peña, el de Gaibor, de Ceppelini, por qué Zambrano. En su momento ha habido varios jugadores que han tenido niveles muy bajos y eso le ha costado a Alianza", indicó Juan Jayo en A presión.

Jugadores de Alianza Lima que terminan contrato en el 2025

La larga lista de futbolistas que terminan contrato en Alianza Lima podrían ser el inicio de una nueva etapa en el equipo. En La Victoria ya se piensa en el 2026 y algunos podrían estar jugando sus últimos partidos vistiendo la blanquiazul. Entre ellos están:

Guillermo Enrique, Renzo Garcés, Alan Cantero, Marco Huamán, Ángelo Campos, Ricardo Lagos, Pablo Lavandeira, Mauricio Arrasco, Said Peralta, Brian Arias, Paolo Guerrero, Hernán Barcos, Fabricio Mesías, Fernando Gaibor y Pablo Ceppelini.

Cabe resaltar que el contrato de Pablo Ceppelini podría extenderse de manera automática según la cantidad de partidos jugados o en caso de ser campeón nacional. Otros nombres como Garcés o Cantero tienen grandes posibilidades de continuar para la próxima temporada.