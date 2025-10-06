0
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

¿Purga masiva? Los 15 jugadores que vencen contrato en Alianza Lima a fines de este 2025

Son hasta 15 los futbolistas cuyos contratos con Alianza Lima vencerán a fin de la presente temporada. ¿Se viene una purga en Matute tras quedarse sin título nacional?

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima no pudo en su visita a Alianza Universidad en Huánuco
Alianza Lima no pudo en su visita a Alianza Universidad en Huánuco
Alianza Lima quedó sin chances en el Torneo Clausura y salvo un milagro, tampoco podrá disputar los play offs por el título ante la inminente coronación de Universitario de Deportes. A pesar de faltar algunos meses para culminar la temporada, el área de fútbol ya comienza a trabajar en la planificación para la temporada 2026.

Alianza Lima conforma el grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Además de la llegada de refuerzos, es primordial para cualquier equipo renovar a elementos que puedan ser útil en el proyecto deportivo y en La Victoria hace algunos días anunciaron la ampliación de contrato de Eryc Castillo hasta el 2028.

Sin embargo, todavía existen hasta 15 nombres de futbolistas en tienda victoriana cuyos vínculos expiran a fines de esta temporada. Con algunos ya se negocia la renovación, otros tendrían una renovación en base a objetivos y varios deberán dejar el club por no cumplir las expectativas.

Jugadores que vencen contrato en Alianza Lima este 2025

  • Guillermo Enrique
  • Renzo Garcés
  • Alan Cantero
  • Marco Huamán
  • Ángelo Campos
  • Ricardo Lagos
  • Pablo Lavandeira
  • Mauricio Arrasco
  • Said Peralta
  • Brian Arias
  • Paolo Guerrero
  • Hernán Barcos
  • Fabricio Mesías
  • Fernando Gaibor
  • Pablo Ceppelini

Recientemente se conoció que el contrato de Pablo Ceppelini podría renovarse automáticamente en base a la cantidad de partidos jugados o por ser campeón nacional. Un caso similar sería el de Fernando Gaibor.

Renzo Garcés y Alan Cantero están en los planes de Franco Navarro, por lo que deberían seguir si finalmente se llega a un acuerdo. Aún no se ha decidido el futuro de Hernán Barcos o Paolo Guerrero.

Jugadores que tienen contrato para la campaña 2026

De la actual plantilla de Alianza, tienen contrato vigente para la temporada 2026 los siguientes nombres: Guillermo Viscarra, Ángel de la Cruz, Gianfranco Chávez, Miguel trauco, Josué Estrada, Gaspar Gentile, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Matías Succar y Pedro Aquino (hasta junio).

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

