¿Purga masiva? Los 15 jugadores que vencen contrato en Alianza Lima a fines de este 2025

Alianza Lima quedó sin chances en el Torneo Clausura y salvo un milagro, tampoco podrá disputar los play offs por el título ante la inminente coronación de Universitario de Deportes. A pesar de faltar algunos meses para culminar la temporada, el área de fútbol ya comienza a trabajar en la planificación para la temporada 2026.

Además de la llegada de refuerzos, es primordial para cualquier equipo renovar a elementos que puedan ser útil en el proyecto deportivo y en La Victoria hace algunos días anunciaron la ampliación de contrato de Eryc Castillo hasta el 2028.

Sin embargo, todavía existen hasta 15 nombres de futbolistas en tienda victoriana cuyos vínculos expiran a fines de esta temporada. Con algunos ya se negocia la renovación, otros tendrían una renovación en base a objetivos y varios deberán dejar el club por no cumplir las expectativas.

Jugadores que vencen contrato en Alianza Lima este 2025

Guillermo Enrique

Renzo Garcés

Alan Cantero

Marco Huamán

Ángelo Campos

Ricardo Lagos

Pablo Lavandeira

Mauricio Arrasco

Said Peralta

Brian Arias

Paolo Guerrero

Hernán Barcos

Fabricio Mesías

Fernando Gaibor

Pablo Ceppelini

Recientemente se conoció que el contrato de Pablo Ceppelini podría renovarse automáticamente en base a la cantidad de partidos jugados o por ser campeón nacional. Un caso similar sería el de Fernando Gaibor.

Renzo Garcés y Alan Cantero están en los planes de Franco Navarro, por lo que deberían seguir si finalmente se llega a un acuerdo. Aún no se ha decidido el futuro de Hernán Barcos o Paolo Guerrero.

Jugadores que tienen contrato para la campaña 2026

De la actual plantilla de Alianza, tienen contrato vigente para la temporada 2026 los siguientes nombres: Guillermo Viscarra, Ángel de la Cruz, Gianfranco Chávez, Miguel trauco, Josué Estrada, Gaspar Gentile, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Matías Succar y Pedro Aquino (hasta junio).