- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Colo Colo vs Sao Paulo
- Universitario
- Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
¿Purga masiva? Los 15 jugadores que vencen contrato en Alianza Lima a fines de este 2025
Son hasta 15 los futbolistas cuyos contratos con Alianza Lima vencerán a fin de la presente temporada. ¿Se viene una purga en Matute tras quedarse sin título nacional?
Alianza Lima quedó sin chances en el Torneo Clausura y salvo un milagro, tampoco podrá disputar los play offs por el título ante la inminente coronación de Universitario de Deportes. A pesar de faltar algunos meses para culminar la temporada, el área de fútbol ya comienza a trabajar en la planificación para la temporada 2026.
PUEDES VER: Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025: así marcha el Grupo B con Alianza Lima
Además de la llegada de refuerzos, es primordial para cualquier equipo renovar a elementos que puedan ser útil en el proyecto deportivo y en La Victoria hace algunos días anunciaron la ampliación de contrato de Eryc Castillo hasta el 2028.
Sin embargo, todavía existen hasta 15 nombres de futbolistas en tienda victoriana cuyos vínculos expiran a fines de esta temporada. Con algunos ya se negocia la renovación, otros tendrían una renovación en base a objetivos y varios deberán dejar el club por no cumplir las expectativas.
Jugadores que vencen contrato en Alianza Lima este 2025
- Guillermo Enrique
- Renzo Garcés
- Alan Cantero
- Marco Huamán
- Ángelo Campos
- Ricardo Lagos
- Pablo Lavandeira
- Mauricio Arrasco
- Said Peralta
- Brian Arias
- Paolo Guerrero
- Hernán Barcos
- Fabricio Mesías
- Fernando Gaibor
- Pablo Ceppelini
Recientemente se conoció que el contrato de Pablo Ceppelini podría renovarse automáticamente en base a la cantidad de partidos jugados o por ser campeón nacional. Un caso similar sería el de Fernando Gaibor.
Renzo Garcés y Alan Cantero están en los planes de Franco Navarro, por lo que deberían seguir si finalmente se llega a un acuerdo. Aún no se ha decidido el futuro de Hernán Barcos o Paolo Guerrero.
Jugadores que tienen contrato para la campaña 2026
De la actual plantilla de Alianza, tienen contrato vigente para la temporada 2026 los siguientes nombres: Guillermo Viscarra, Ángel de la Cruz, Gianfranco Chávez, Miguel trauco, Josué Estrada, Gaspar Gentile, Jesús Castillo, Jean Pierre Archimbaud, Sergio Peña, Kevin Quevedo, Matías Succar y Pedro Aquino (hasta junio).
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50