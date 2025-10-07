Alianza Lima pone ultimátum a Néstor Gorosito para renovar su contrato: "Es clave que..."

El mandato de Néstor Gorosito como DT de Alianza Lima podría continuar hasta la temporada 2026 siempre y cuando cumpla con los requisitos que se le solicitan desde la dirigencia del club íntimo. El experimentado técnico argentino le regaló varias alegrías al pueblo blanquiazul y su permanencia depende de un factor fundamental.

A pesar de que se dio como hecha la renovación de Néstor Gorosito como técnico de Alianza Lima hasta el 2026, aún no se ha realizado concretado nada y desde el club no se hizo ningún anuncio oficial que confirme la extensión de su contrato.

Alianza impone requisitos para renovar contrato de Gorosito

Según el periodista Kevin Pacheco, desde Alianza Lima se le habría dejado los puntos claros a 'Pipo' Gorosito sobre los requisitos que debe cumplir en el club en este 2025 para que finalmente se concrete su renovación y extensión como DT de los Íntimos. Quedar dentro de los tres primeros lugares en la tabla acumulado sería fundamental para su continuidad en la institución victoriana.

"Hay un acuerdo entre Néstor Gorosito y Alianza Lima para que pueda quedarse el próximo año, pero es clave que el cuadro 'Blanquiazul', como mínimo, quede dentro de los tres primeros lugares del torneo", explicó Pacheco en el programa de 'Vamos al VAR'.

Además, se explicó que, en caso de que Néstor Gorosito no llegue a cumplir con este requisito de figurar entre los primeros tres lugares, entonces es aquí cuando desde la directiva se evaluaría cómo fue la campaña del plantel en el último año.

"Si esta situación no se da, recién se tendrán que analizar la foto final, otros factores, pero para un sí rotundo, sin objeciones, es clave que Alianza quede dentro de los tres primeros lugares", agregó.

Néstor Gorosito debe cumplir con ciertos requisitos para renovar con Alianza.

Números de Néstor Gorosito como DT de Alianza

Las estadísticas de Néstor Gorosito reflejan una campaña equilibrada como director técnico del club de La Victoria. Desde su llegada, estuvo bajo el mando de 48 partidos, en los que obtuvo 24 victorias, 13 empates y 11 derrotas. Además de llevar a Alianza a una destacada actuación en la Copa Sudamericana.