Rebagliati resalta fichaje de Alianza Lima pese a derrota en Huánuco: "Un nivel impresionante"

Este año, Alianza Lima armó un plantel que pudo ofrecer un mejor rostro a nivel internacional y estuvieron a poco de lograr la hazaña de meterse en semifinales de la Copa Sudamericana. En tanto, en el Torneo Clausura, incluso con las nulas posibilidades de luchar por llegar a los primeros lugares, para Diego Rebagliati existe un futbolista que demostró su clase y gran nivel en el último partido ante Alianza Universidad en Huánuco.

Aunque a estas alturas de la temporada se empieza a hablar de qué futbolistas no seguirán siendo parte de los plantel de Alianza Lima para el próximo año, sí hay quienes se han ganado su puesto para seguir sumando minutos y están dentro de los planes de Néstor Gorosito.

Diego Rebagliati destaca a futbolista de Alianza Lima

En su reciente programa, Diego Rebagliati hizo énfasis en que Alianza Lima perdió una oportunidad de oro de sumar en Huánuco, pero a pesar de la dura derrota que se llevó el cuadro blanquiazul, Sergio Peña demostró estar a la altura de la exigencia en partidos de alta exigencia.

Durante todo el primer tiempo, Peña fue elogiado por los mismos hinchas por los pases claves que daba y que uno de ellos terminó siendo gol de Eryc Castillo, mientras que otros fueron anulados debido a la decisión del VAR por fuera de juego.

"Sergio Peña jugó en un nivel impresionante, metió cinco pelos de tres dedos que eran pases gol perfectos. Demostrando que Peña tiene que jugar, por lo menos en el torneo local, a lado de Aquino y por último a Gaibor más adelante. Fue un recital de pases de Peña en el primer tiempo de Alianza y no lo aprovecharon los delanteros. Alianza dejó pasar un oportunidad muy importante", explicó el destacado periodista.

Sergio Peña responde a su no convocatoria en la selección

Manuel Barreto inició una nueva etapa en la selección peruana y por ello se está en busca de nuevos talentos jóvenes. Este habría sido uno de los motivos para no contar con Sergio Peña para la convocatoria antes del partido amistoso contra Chile. La respuesta del futbolista de Alianza Lima fue clara.

"No estar convocado me sorprende, pero normal, es una convocatoria distinta. Han convocado a los que tienen que estar, si no estoy es por algo. Nadie me tiene que dar explicaciones de nada", sostuvo.