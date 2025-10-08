Falleció Miguel Ángel Russo, ex DT de Alianza Lima y Boca Juniors, a los 69 años

Luego de días en su lucha contra el cáncer, medios de Argentina y a nivel internacional confirmaron la muerte de Miguel Ángel Russo a los 69 años de edad. El DT de Boca Juniors se mantenía con estrictos cuidados en su hogar, pero hoy, 8 de octubre, se comunicó su deceso.

Como se conoce, desde hace unos días se informó del delicado estado de salud de Miguel Ángel Russo en Argentina. Familiares del técnico decidieron no dar detalles sobre la situación actual del entrenador, pero medios de Argentina indicaron que recayó en los últimos meses. Un hecho que empeoró en esta semana tras una larga lucha por el cáncer de próstata que padecía.

"El entrenador de Boca Juniors y leyenda argentina Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años. Terribles noticias llegan desde Argentina: Russo falleció después de una larga lucha contra el cáncer. QEPD", informó el reconocido periodista Fabrizio Romano.

Miguel Ángel Russo falleció a los 69 años.

Boca Juniors y su mensaje tras fallecimiento de Miguel Ángel Russo

Horas después de confirmarse el deceso de Miguel Ángel Russo a los 69 años, Boca Juniors, equipo al que dirigía actualmente desde el Mundial de Clubes 2025, dedicó un mensaje para todos sus familiares, personas cercanas y afición 'xeneize'.

"El Club Atlético Boca Juniors comunica con profunda tristeza el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Miguel deja una huella imborrable en nuestra institución y será siempre un ejemplo de alegría, calidez y esfuerzo. Acompañamos a su familia y a sus seres queridos en este momento de dolor. ¡Hasta siempre, querido Miguel!", escribió Boca Juniors.

Mensaje de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo.

Miguel Ángel Russo y su paso en Alianza Lima

En la temporada 2019, Alianza Lima dio el batacazo al fichar a un estratega campeón de Copa Libertadores como Miguel Ángel Russo. Sin embargo, no logró estar mucho tiempo en la institución blanquiazul, y tres meses después decidió renunciar al cargo luego de la derrota ante Internacional por la fase de grupos del certamen Conmebol.

Números de Miguel Ángel Russo con Alianza Lima

Así le fue a Miguel Ángel Russo durante los meses que estuvo con Alianza Lima en el 2019, en el que afrontó partidos de la Liga 1 y fase de grupos de la Copa Libertadores:

15 partidos al mando

3 victorias

4 empates

8 derrotas

Uno de los partidos más recordados fue el que afrontó ante River Plate por la primera jornada de la Copa Libertadores, en el que los blanquiazules igualaron 1-1 ante el 'millonario'.

Miguel Ángel Russo con Alianza Lima en el 2019. Foto: GLR.

Palmarés de Miguel Ángel Russo

Estos son los títulos que logró Miguel Ángel Russo a lo largo de toda su carrera profesional:

CAMPEONATOS NACIONALES

Lanús: Torneo Nacional B

Estudiantes de la Plata: Torneo Nacional B

Vélez Sarsfield: Primera División

Rosario Central: Primera B Nacional y Copa de la Liga

Millonarios de Colombia: Primera A y Superliga de Colombia

Boca Juniors: Primera División y Copa de la Liga

CAMPEONATOS INTERNACIONALES