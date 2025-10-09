- Hoy:
Teófilo Cubillas lapidó a los jugadores de Alianza Lima con dura crítica: "Siento muchísimo..."
El histórico Teófilo Cubillas fue tajante al hablar sobre el rendimiento de los futbolistas de Alianza Lima y no dudó en criticar la entrega del plantel a raíz de los últimos resultados.
Teófilo Cubillas ha tenido la oportunidad de vestir la camiseta de Alianza Lima y sabe lo que se siente defender los colores del club Íntimo. El exfutbolista es uno de los referentes del fútbol peruano y en una reciente evento en La Victoria fue claro al hablar sobre la poca entrega del plantel en los últimos partidos disputados tanto como locales y de visita.
El 'Nene' Cubillas no se guardó nada y criticó el desempeño de los blanquiazules, quienes no han sabido corresponder al aliento de la hinchada y han demostrado un bajo rendimiento en un momento clave de la temporada. Alianza Lima se quedó sin posibilidades de luchar por el Torneo Clausura luego de la dura derrota ante Alianza Universidad en Huánuco.
Teófilo Cubillas critica a futbolistas de Alianza Lima
El equipo dirigido por Néstor Gorosito apostó todas sus 'fichas' por la Copa Sudamericana y en su camino descuidaron el Torneo Clausura. La falta de efectividad del equipo blanquiazul es lo que no solamente ha criticado el hincha, sino que ahora también llegó la dura opinión de Teófilo Cubillas, futbolista que debutó a los 17 años en Alianza Lima.
"Al hincha de Alianza, que siento muchísimo, caramba, que los jugadores no correspondan a la presencia de ellos en el estadio, pero son cosas del fútbol", fueron las palabras que expresó Teófilo Cubillas en conversación con Inka Digital TV
(Video: Inka Digital TV)
Al ser consultado sobre los delanteros de Alianza Lima, quienes podrían seguir jugando un año más para el club a pesar de tener 41 años de edad, Teófilo Cubillas prefirió no comentar nada por el momento. "Ahorita no voy a opinar", fueron las palabras del exfutbolista que también vistió la 'Blanquirroja'.
La actualidad de Alianza Lima es seguir sumando puntos para no perder posiciones en el Acumulado y asegurar su puesto en las competiciones internacionales del próximo año. Además, tienen encaminado la renovación de Néstor Gorosito para seguir dirigiendo el club en la temporada 2026.
