Manco dio rotunda respuesta a Hernán Barcos tras críticas sobre el fútbol peruano: "Fue muy..."

La derrota de Alianza Lima ante Alianza Universidad en Huánuco por el Torneo Clausura 2025 de la Liga 1, evidenció el malestar de los jugadores del cuadro blanquiazul; principalmente de Hernán Barcos, quien se refirió al manejo que viene teniendo el fútbol peruano tras recibir una nueva expulsión.

Reimond Manco y su respuesta a Hernán Barcos tras polémicas declaraciones

Ante este escenario, durante el programa de YouTube 'Juego Cruzado, el exjotita Reimond Manco no tardó en reaccionar a las declaraciones de 'Pirata', y dio una tajante respuesta. En primera instancia, Manco resaltó las palabras que brindó el atacante extranjero, sin embargo, también dejó en claro que no fue lo ideal opinar sobre el tema en este momento.

Reimond Manco dio firme comentario tras declaraciones de Hernán Barcos/Foto: LÍBERO

"Barcos dio una declaración al final del partido que tiene muchas cosas ciertas, de verdad fue muy interesante, aunque quizás mucha gente dice que no era el momento pero dijo cosas ciertas. Habla del liderazgo, que los líderes del fútbol peruano están haciendo las cosas mal", sostuvo.

De igual forma, Reimond Manco hizo énfasis en la polémica acción en la que estuvo involucrado el delantero de Alianza Lima contra el futbolista de Alianza Universidad, Paolo Fuentes y que derivó en una nueva expulsión con los blanquiazules esta temporada.

"Yo siento que él (Hernán Barcos), al ser llamado un líder y cometer el error que cometió, habla mucho de cómo se está manejando la interna de Alianza Lima. Yo no se le había visto esa reacción", acotó.

Hernán Barcos y su crítica al fútbol peruano

Tras su regreso a la capital, el veterano futbolista emitió una dura crítica sobre el fútbol peruano, y evitó opinar respecto al arbitraje, post derrota de los victorianos ante Alianza Universidad por el Torneo Clausura 2025.

"No voy a hablar del arbitraje, creo que el resultado somos responsables nosotros, tenemos que trabajar más. Lo que sí me da mucha pena por el hincha peruano, por el peruano en sí, es para donde está yendo el fútbol peruano, los líderes que tenemos son difíciles, así que me da mucha pena por la gente, la hinchada porque son muy pasionales, el hincha va y acompaña y tiene que ver cosas que no son buenas", expresó el '9' de Alianza Lima.