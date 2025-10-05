- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sevilla vs Barcelona
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Boca vs Newells
- Rosario Central vs River Plate
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Hernán Barcos lanzó duro mensaje tras caída de Alianza: "Los líderes que tenemos son..."
El delantero de Alianza Lima, Hernán Barcos no calló y se pronunció con firmeza tras su expulsión y derrota que los deja con las manos vacías.
Alianza Lima y Alianza Universidad se enfrentaron por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, dejando como resultado una derrota por 2-1 para los blanquiazules que los complicó en su sueño por lograr el título. Tras el partido disputado en el estadio Heraclio Tapia de Huánuco, Hernán Barcos rompió su silencio.
Noticia en desarrollo...
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50