0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura
EN DIRECTO
Alianza Lima vs Alianza UDH por Liga 1

Polémico gol anulado de Hernán Barcos tras revisión del VAR: cobraron offside del 'Pirata' - VIDEO

Cuando Alianza Lima celebraba el 1-1 en Huánuco, el VAR se hizo presente para anular la anotación del 'Pirata' y generar el lamento de los hinchas blanquiazules.

Diego Medina
Gol anulado a Hernán Barcos en Alianza Lima.
Gol anulado a Hernán Barcos en Alianza Lima. | Foto: L1 MAX
COMPARTIR

Sobre los 11 minutos del primer tiempo, Alianza Lima encontró el gol del empate ante Alianza Universidad en esta jornada del Torneo Clausura. El cuadro blanquiazul tuvo a Hernán Barcos como su artillero, pero finalmente el grito se apagó con la anulación del tanto a través de la intervención del VAR.

Gol de Joffré Escobar para el 1-0 de Alianza Universidad sobre Alianza Lima.

PUEDES VER: ¡Batacazo! Joffré Escobar dejó en el suelo a Garcés y anotó el 1-0 contra Alianza Lima - VIDEO

Un gran pase de Sergio Peña dejó mano a mano a Barcos con el golero de Alianza Universidad. El atacante argentino no dudó en rematar y definir de gran manera con toda su calidad y generar la locura en las tribunas del recinto deportivo. Sin embargo, se paralizó el juego por un posible fuera de juego.

Luego de varios minutos de tensión, los encargados del VAR pidieron un alto para trazar líneas ante un aparente offside de Hernán Barcos. Pese a que las imágenes mostraban que todo era fino, el videoarbitraje mostró lo adelantado que estaba el delantero de Alianza Lima.

De esta manera, el equipo de Néstor Gorosito se complica en el arranque del partido, en un momento en el que no necesita tropezar para sostener el sueño de pelear el Torneo Clausura 2025.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Alianza Lima vs. Alianza Universidad EN VIVO vía Liga 1 MAX por Torneo Clausura 2025

  2. Alianza Lima ganó 5-1 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

  3. Si desafilian a Ayacucho FC: Así quedará la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano