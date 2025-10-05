- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sevilla vs Barcelona
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Universitario vs Juan Pablo II
- Boca vs Newells
- Rosario Central vs River Plate
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Polémico gol anulado de Hernán Barcos tras revisión del VAR: cobraron offside del 'Pirata' - VIDEO
Cuando Alianza Lima celebraba el 1-1 en Huánuco, el VAR se hizo presente para anular la anotación del 'Pirata' y generar el lamento de los hinchas blanquiazules.
Sobre los 11 minutos del primer tiempo, Alianza Lima encontró el gol del empate ante Alianza Universidad en esta jornada del Torneo Clausura. El cuadro blanquiazul tuvo a Hernán Barcos como su artillero, pero finalmente el grito se apagó con la anulación del tanto a través de la intervención del VAR.
PUEDES VER: ¡Batacazo! Joffré Escobar dejó en el suelo a Garcés y anotó el 1-0 contra Alianza Lima - VIDEO
Un gran pase de Sergio Peña dejó mano a mano a Barcos con el golero de Alianza Universidad. El atacante argentino no dudó en rematar y definir de gran manera con toda su calidad y generar la locura en las tribunas del recinto deportivo. Sin embargo, se paralizó el juego por un posible fuera de juego.
Luego de varios minutos de tensión, los encargados del VAR pidieron un alto para trazar líneas ante un aparente offside de Hernán Barcos. Pese a que las imágenes mostraban que todo era fino, el videoarbitraje mostró lo adelantado que estaba el delantero de Alianza Lima.
De esta manera, el equipo de Néstor Gorosito se complica en el arranque del partido, en un momento en el que no necesita tropezar para sostener el sueño de pelear el Torneo Clausura 2025.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50