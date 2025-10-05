Polémico gol anulado de Hernán Barcos tras revisión del VAR: cobraron offside del 'Pirata' - VIDEO

Sobre los 11 minutos del primer tiempo, Alianza Lima encontró el gol del empate ante Alianza Universidad en esta jornada del Torneo Clausura. El cuadro blanquiazul tuvo a Hernán Barcos como su artillero, pero finalmente el grito se apagó con la anulación del tanto a través de la intervención del VAR.

Un gran pase de Sergio Peña dejó mano a mano a Barcos con el golero de Alianza Universidad. El atacante argentino no dudó en rematar y definir de gran manera con toda su calidad y generar la locura en las tribunas del recinto deportivo. Sin embargo, se paralizó el juego por un posible fuera de juego.

Luego de varios minutos de tensión, los encargados del VAR pidieron un alto para trazar líneas ante un aparente offside de Hernán Barcos. Pese a que las imágenes mostraban que todo era fino, el videoarbitraje mostró lo adelantado que estaba el delantero de Alianza Lima.

De esta manera, el equipo de Néstor Gorosito se complica en el arranque del partido, en un momento en el que no necesita tropezar para sostener el sueño de pelear el Torneo Clausura 2025.