José Soto lanza advertencia a Carlos Zambrano por constantes expulsiones con Alianza: "A veces hay que..."

El histórico jugador José Soto se refirió a las expulsiones de Carlos Zambrano en la Copa Sudamericana y Cienciano, partidos que Alianza Lima terminó perdieron y le afectó en las diferencias competencias. Ante esto, el recordado 'Pepe' Soto no dudó en hacerle un pedido especial al 'Káiser'.

Muy por el contrario de criticar el juego de Carlos Zambrano, Soto fue claro al destacar que el uso del VAR podría haber cambiado la manera en cómo se jugaba al fútbol y que probablemente también le hubiera afectado. Sin embargo, no dudó en dejarle un consejo al zaguero de Alianza Lima para evitar las constantes expulsiones que terminan afectando al club y que también lo hizo llevarse una multa considerable.

José Soto y su consejo para Zambrano por las expulsiones

En conversación con el periodista José Varela, Soto, quien actualmente se desempeña como entrenador, no puso en duda la jerarquía de Zambrano. "Lo que pasa es que ahora, justo hablábamos de las expulsiones de Carlos, nos hubiese pasado a nosotros lo mismo con VAR. O sea, a veces hay que saber jugar con el VAR, pero sabemos la capacidad de Carlos, lo que le puede dar a Alianza", explicó.

José Soto tuvo la oportunidad de defender de la camiseta de Alianza Lima y conoce la presión que pueden recibir los jugadores al mínimo error. Por ello, se animó a dejarle un pedido especial a Carlos Zambrano. "Lo único que le pido es que se controle un poquito más, porque es difícil, ahora jugar con el VAR es muy complicado. Porque hay pisotones que te expulsan, hay pisotones que no. Por ahí te levantas el codo para protegerte y te expulsan. Entonces, es complicado", agregó.

Zambrano vuelve a la titularidad de Alianza Lima

En la previa del duelo ante Alianza Universidad, se confirmó que Néstor Gorosito contará con el regreso de Carlos Zambrano al once titular junto a Garcés como la dupla en la defensa. El 'Káiser' vuelve luego de haber sido expulsado ante Cienciano en Cusco y podría reivindicarse ante la hinchada blanquiazul para seguir sumando de tres en el Torneo Clausura 2025.