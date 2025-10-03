Alianza Lima celebra llegada de jugador de selección peruana y ya entrena con el equipo

Alianza Lima inició la temporada 2025 enfocado en conquistar todos los títulos, tanto en la Liga 1, fútbol femenino y demás categorías, por ello lucha cada partido como una verdadera final. En ese contexto, los hinchas blanquiazules conocieron una llamativa noticia que tiene que ver con un futbolista.

Y es que un importante jugador, que vistió la camiseta de la selección peruana, se incorporó al plantel ‘íntimo’ y entrenó con sus compañeros, pensando en alcanzar la meta. Cabe mencionar que el cuadro victoriano afrontará un partido clave este fin de semana donde deberá lograr los ansiados tres puntos.

Alianza Lima lucha por lograr el objetivo en la temporada

“Mateo Arakaki superó su lesión y ya entrena con el equipo de Liga 3 de Alianza Lima”, indicó el periodista Gerson Cuba en su cuenta de X, por lo que el plantel podrá contar con un elemento más en el campo para luchar por el triunfo frente a Estudiantil CNI por la ida de los cuartos de final.

Alianza Lima contará con Mateo Arakakii en la Liga 3

Cabe señalar que el cuadro blanquiazul se metió entre los ocho mejores luego de haber ocupado el segundo lugar del grupo B, con dos victorias, tres empates y una derrota, mientras que su rival de turno avanzó de ronda tras haber liderado el grupo A, con tres triunfos, un empate y dos caídas.

Mateo Arakaki, quien es categoría 2008, disputó el Sudamericano Sub 15 el 2024 y fue titular en la defensa central. También fue convocado a la Sub 17 y este 2025 a la Sub 20.