¿Este año? Paolo Guerrero confirma fecha de su retiro y si será con Alianza Lima: "Mi idea..."

El fin de la carrera de Paolo Guerrero podría estar más cerca de lo que se imagina. El delantero de Alianza Lima reveló cuándo planea colgar los botines para dar un paso al costado.

Jasmin Huaman
Paolo Guerrero confirma cuándo se retira del fútbol profesional.
Paolo Guerrero confirma cuándo se retira del fútbol profesional. | Foto: Composición Líbero /Nativa
A sus 41 años, Paolo Guerrero ha tenido el orgullo de hacerse de una carrera de lujo donde pudo ser parte de importantes equipos como el Flamengo, Bayern Múnich, Racing, Hamburgo y Corinthians, donde fue campeón del Mundial de Clubes. El delantero blanquiazul dejará una gran huella en el fútbol peruano, pero al ser consultado sobre su futuro, reveló que la fecha ya está decidida.

Era cuestión de tiempo para que se empiece a hablar del retiro de Paolo Guerrero considerando la edad que tiene el delantero histórico de Alianza Lima. El rendimiento del 'Depredador' no es el mismo que en sus primeros años en el fútbol, pero esto no quiere decir que su regreso a La Victoria no ha sido especial, sino todo lo contrario.

Paolo Guerrero confirma cuándo se retira del fútbol

En una entrevista con Nativa, Paolo Guerrero habló sobre su futuro de cada a la próxima temporada y si tiene fecha para 'colgar los botines'. Por ahora, los hinchas de Alianza Lima pueden estar tranquilos y es que su continuidad en el cuadro íntimo estaría casi asegurada, lo que confirmaría que su despedida será frente al equipo que lo vio crecer.

"Mi idea es jugar todo el 2026 y después ya decirle adiós al fútbol. Esa es mi idea. Así es el fútbol, en algún momento iba a llegar su final y nada, por ahora aprovechar lo que resta de este año y si Dios quiere poder jugar el próximo año (2026) y después en cerrar de buena manera", explicó el delantero de 41 años.

El nombre de Paolo Guerrero es sinónimo de premios individuales, así como de récords que conquistó siendo parte de equipos internacionales y defendiendo la 'Blanquirroja'. A los 7 años inició en las divisiones menores de Alianza Lima y tras ascender al primer equipo, en 2002 llegó a Bayern Múnich. De aquí en adelante se dedicó a forjar una de las carreras más importantes que se hayan registrado por parte de un futbolista peruano en los últimos años.

