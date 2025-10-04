Diego Lugano se sincera y habla sin filtro sobre la trayectoria de Paolo Guerrero: "Es un..."

Para muchos hinchas, Paolo Guerrero es uno de los delanteros más importantes de la selección peruana de los últimos tiempos, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ante ello, el exfutbolista uruguayo, Diego Lugano, se pronunció sobre el ‘Depredador’.

Fue en un evento de Amstel donde presentaron la Copa Libertadores y en el que el excapitán de la ‘Celeste’ estuvo presente junto al exarquero argentino Roberto ‘Pato’ Abbondanzieri para conversar con diversos medios de comunicación. La exfigura charrúa no dudó en referirse al atacante de Alianza Lima.

¿Qué dijo Diego Lugano sobre Paolo Guerrero?

“Sin duda elegiría a (Paolo) Guerrero…. le dio el título Mundial y Copa Libertadores a mi enemigo en Brasil que es Corinthians, hizo los goles más importantes en el club. Es un jugador que me hubiese gustado tenerlo de compañero, pero nunca tuve la suerte”, respondió Diego Lugano

Asimismo, dejó un contundente mensaje al ser consultado sobre quién cree que sería el campeón de la Copa Libertadores de esta edición, cuya final se disputará en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes.

“Yo creo realmente que hay una tendencia muy marcada, muy clara de de favoritismo de los equipos brasileños están por encima realmente hoy en todo aspecto. Todo comienza obviamente por la industria, donde en Brasil los equipos recaudan mucho más dinero, pero yo que vivo allá, que trabajo allá también les puedo asegurar que trabajan de una manera muy profesional”, comentó.