0
EN VIVO
Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura

Diego Lugano se sincera y habla sin filtro sobre la trayectoria de Paolo Guerrero: "Es un..."

Mundialista con Uruguay, Diego Lugano se pronunció sobre la trayectoria de Paolo Guerrero con un rotundo mensaje. ¿Qué le dijo?

Erickson Acuña
Diego Lugano y un importante mensaje sobre Paolo Guerrero.
Diego Lugano y un importante mensaje sobre Paolo Guerrero. | GLR | Composición: Líbero
COMPARTIR

Para muchos hinchas, Paolo Guerrero es uno de los delanteros más importantes de la selección peruana de los últimos tiempos, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ante ello, el exfutbolista uruguayo, Diego Lugano, se pronunció sobre el ‘Depredador’.

Erick Noriega y una llamativa calificación en Brasil.

PUEDES VER: Prensa brasileña calificó a Erick Noriega con firmeza tras derrota de Gremio: "Defensa…"

Fue en un evento de Amstel donde presentaron la Copa Libertadores y en el que el excapitán de la ‘Celeste’ estuvo presente junto al exarquero argentino Roberto ‘Pato’ Abbondanzieri para conversar con diversos medios de comunicación. La exfigura charrúa no dudó en referirse al atacante de Alianza Lima. 

¿Qué dijo Diego Lugano sobre Paolo Guerrero?

“Sin duda elegiría a (Paolo) Guerrero…. le dio el título Mundial y Copa Libertadores a mi enemigo en Brasil que es Corinthians, hizo los goles más importantes en el club. Es un jugador que me hubiese gustado tenerlo de compañero, pero nunca tuve la suerte”, respondió Diego Lugano 

Asimismo, dejó un contundente mensaje al ser consultado sobre quién cree que sería el campeón de la Copa Libertadores de esta edición, cuya final se disputará en el Estadio Monumental de Universitario de Deportes

“Yo creo realmente que hay una tendencia muy marcada, muy clara de de favoritismo de los equipos brasileños están por encima realmente hoy en todo aspecto. Todo comienza obviamente por la industria, donde en Brasil los equipos recaudan mucho más dinero, pero yo que vivo allá, que trabajo allá también les puedo asegurar que trabajan de una manera muy profesional”, comentó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Alianza Lima ganó 5-1 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

  2. ¿Por qué se jugarán los playoffs de la Liga 1 2025 así Universitario sea campeón nacional?

  3. Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado: clasificación de la fecha 13 del Clausura

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano