Guerrero dio fuerte comentario al nivel de Alianza Lima pese a victoria: "Mis compañeros..."

Alianza Lima logró imponer condiciones ante Atlético Grau y se quedó con una sufrida victoria por la fecha 12 en Matute. Los blanquiazules mantienen viva la esperanza de seguir en la pelea por el título del Torneo Clausura 2025. Sin embargo, el rendimiento del equipo dejó mucho que desear y, tras el partido, Paolo Guerrero no dudó en lanzar un fuerte mensaje al respecto.

El cuadro 'íntimo' se enfrentó ante un complicado rival que se puso adelante en el marcador. No obstante, no fue hasta el segundo tiempo donde lograron imponerse y quedarse con la victoria gracias a los goles de Alan Cantero y Josué Estrada. Con ello, Alianza recupera confianza tras la derrota en la fecha anterior ante Cienciano. No obstante, el desempeño en el campo dejó preocupados a los hinchas.

¿Qué dijo Paolo Guerrero tras la victoria de Alianza Lima?

Durante la zona mixta, Paolo Guerrero dialogó con las cámaras de L1 MAX y fue consultado por su opinión tras esta sufrida victoria. Al respecto, el delantero fue enfático al valorar la victoria, aunque dejó un fuerte mensaje sobre el nivel que mostraron en el campo y que deberán mejorar para los próximos encuentros.

De igual forma, el 'Depredador' envió un mensaje a sus compañeros, recordando la eliminación que sufrieron en la Copa Sudamericana, y dejó en claro que ahora deberán enfocarse en mejorar su rendimiento en el torneo local.

Video: L1 MAX

"Fue una semana dura. Después de no ganar en Cusco, era un partido que teníamos que ganar. Llegaron una vez al arco y nos hicieron gol; debemos mejorar en ese aspecto. Pero, lo que se resalta es la entrega, lo que empujó el equipo y la victoria", expresó.

"Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos se imaginaron jugar una final. A los hinchas también les ha afectado, pero poco a poco debemos recuperarnos de ello. Ahora tenemos que enfocarnos en las fechas que faltan y en sumar todos los puntos posibles. No quiero hablar de los errores, seguramente a final de año cada uno hará su análisis, tanto el comando técnico como cada jugador", acotó.

Paolo Guerrero se pronunció tras su gol anulado

A los 21 minutos del primer tiempo, Paolo Guerrero recibió un gran centro y con toda su categoría definió por encima del arquero para poner el empate en el marcador. Sin embargo, en automático, el juez de línea levantó el banderín señalando fuera de juego, que se confirmó tras la revisión VAR.

Por ello, le consultaron a Guerrero por esta acción y manifestó su pesar porque no haya subido al marcador. "No he podido ver la jugada, desde la banca me habían confirmado que era un gol legítimo. Pero, al final me lo anularon", concluyó el delantero de Alianza Lima.