Pablo Ceppelini dio rotundo mensaje sobre su futuro en Alianza Lima: "Por detalles..."

El volante, Pablo Ceppelini fue una de las piezas clave para el último triunfo de Alianza Lima en la Liga 1 y decirle adiós a la mala racha de derrotas. Luego del partido, se detuvo a hablar con la prensa y, además de resaltar la actitud de los hinchas, también habló sobre su futuro en lo que resta de temporada.

El primer tiempo de Alianza Lima dejó muchas dudas en los hinchas y como era de esperarse, esto también se trasladó a la cancha con los jugadores, quienes supieron sacar el partido adelante y hacer respetar su localía. "La gente se hizo sentir y eso es normal en un equipo grande; siempre te van a exigir, siempre te van a obligar a ganar. Por eso, nos miramos en el vestuario en el primer tiempo y luego jugamos con corazón y rebeldía para darle vuelta al partido, y se dio", sostuvo el volante de Alianza Lima.

Pablo Ceppelini y su futuro en Alianza Lima

Alianza Lima tiene pocas posibilidades de arrebatarla el campeonato a Universitario de Deportes debido a la gran diferencia de goles que existe entre uno y uno; sin embargo, los blanquiazules buscan seguir firmes en su lucha por el Torneo Clausura. En conversación con la prensa post-partido contra Atlético Grau, Pablo Ceppelini reveló en su enfoque en lo que resta de temporada con el club.

"Estamos en un equipo muy grande, los resultados mandan, estamos enfocados en los seis partidos que vienen, tratar de acabar lo más alto posible y esperar resultados. Por detalles quedamos fuera (de la Copa Sudamericana)", señaló el futbolista de 34 años.

¿Cuándo vuelve a jugar Alianza Lima?

El próximo partido de Alianza Lima será contra Alianza Universidad como visitante por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 el domingo 5 de octubre desde las 12:00 p.m. El equipo de Néstor Gorosito no debe tener margen de error y debe seguir sumando puntos en la tabla en busca de un tropiezo de los primeros lugares.