Pablo Ceppelini y el fuerte comentario que dejó sobre el buen momento de Universitario: "Lo vemos"
El futbolista de Alianza Lima, Pablo Ceppelini no tuvo reparos en hablar del momento en que atraviesa el clásico rival en la Liga 1.
Alianza Lima regresó al triunfo en el Clausura y con ello mantiene vivo la ilusión de ganar este segundo torneo del año; sin embargo, dependen de otros resultados y que, por ahora, Universitario es el principal candidato a llevarse el título nacional.
Ante este momento, el jugador de Alianza Lima, Pablo Ceppelini fue consultado si miran el resultado de Universitario en el Clausura y el mediocentro ofensivo no dudó en confesar que sí están revisan lo que hacen los rivales directos.
"Lo vemos (a Universitario). Sabemos que dependemos de algunos resultados para llegar a la cima. Es difícil, pero nosotros nos tenemos que preocupar por lo nuestro y tenemos que ganar estos 6 partidos y después ver qué pasa", precisó Ceppelini en diálogo con L1 MAX post triunfo sobre Atlético Grau en Matute.
Y es que, con el triunfo de Universitario sobre Alianza Atlético, los cremas conservan una buena distancia con Alianza Lima en la tabla de posiciones de Clausura. La institución merengue es líder con 27 puntos contra los 18 de los blanquiazules y de no pasar nada extraordinario, todo indica que la 'U' será tricampeón de la Liga 1.
Al equipo de Néstor Gorosito le quedan 6 finales. Están obligados a ganarlo todo y esperar que la 'U' tropiece. De hecho, los cremas tienen 6 partidos por disputar: 3 en casa y 3 como visitante, entre ellos el duelo ante Sporting Cristal. Descansarán en la fecha 17.
Partidos de Alianza Lima:
- Fecha 9: Los Chankas (V) - pendiente
- Fecha 13: Alianza Universidad (V)
- Fecha 14: Sport Boys (L)
- Fecha 15: Sport Huancayo (V)
- Fecha 16: descansa
- Fecha 17: Melgar (L)
- Fecha 18: descansa (tocaba Binacional)
- Fecha 19: UTC (L)
