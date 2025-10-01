Tras su victoria ante Alianza Atlético: ¿Cuándo Universitario podrá celebrar el tricampeonato?

0
Universitario derrotó a Alianza Atlético y solo una desgracia puede arrebatarle el tricampeonato de la Liga 1, por lo que te contamos cuando lo celebrará.

Francisco Esteves
Universitario y la fecha en la que celebrará su tricampeonato.
Universitario y la fecha en la que celebrará su tricampeonato. | Foto: Universitario - X.
¡Atención! Universitario de Deportes derrotó cómodamente por 2-0 a Alianza Atlético en el Estadio Mansiche de Trujillo por la fecha número 12 del Torneo Clausura, afianzándose en la cima del campeonato debido a que le saca cinco puntos de diferencia a Cusco FC. Con ello, los merengues están a un paso de salir tricampeones de la Liga 1 y ya tienen fecha para celebrar junto a su fiel hinchada.

Universitario y una llamativa camiseta en pleno torneo.

Salvo una desgracia, la 'U' se alzará con el trofeo de la Primera División del Perú sin necesidad de jugar los playoffs ante otro rival, ya sea Alianza Lima, Sporting Cristal, o los mismos 'Dorados' que marchan en la segunda posición. Por ello, los aficionados de Ate se encuentran sumamente emocionados y se encuentran viviendo un sueño del cual esperan jamás despertar. Lo cierto es que es pronto esta experiencia onírica se volverá una fiesta 100% real.

¿Cuándo celebrará Universitario el tricampeonato de la Liga 1?

Si todo marcha bien, Universitario de Deportes podría salir campeón antes de la última jornada del Torneo Clausura, pero podrá festejar oficialmente el tricampeonato de la Liga 1 en el cierre del certamen, es decir en la fecha número 18. Ahí, si los cremas continúan líderes absolutos, podrán celebrar junto a toda su hinchada. Aunque no será en el Estadio Monumental.

Universitario

Universitario venció a Alianza Atlético y está cerca del tricampeonato.

Y es que la 'U' juega su último duelo en Andahuaylas ante Los Chankas, y pese a que todavía no se sabe qué día se llevará a cabo exactamente sí conocemos que será en noviembre. Al igual que el año pasado, los merengues tendrán la posibilidad de consagrarse monarcas del fútbol peruano frente al cuadro de los 'Guerreros'.

En caso ocurra una tragedia y Universitario no salga campeón del Torneo Clausura, deberá esperar para celebrar el título nacional todavía hasta que se jueguen los playoffs. Esto todavía no tiene una fecha exacta, pero sería en diciembre y aplazaría un mes más la fiesta en el Estadio Monumetnal.

