Partidos de Liga 1 2025: programación y canales de la fecha 13 del Torneo Clausura

Continúa la acción del Torneo Clausura de la Liga 1 y este viernes comienza la fecha 13 del certamen. Universitario es líder, pero Cusco FC y Sporting Cristal todavía sueñan con darle caza. Por su parte, Alianza Lima quiere seguir recuperando el paso.

Programación fecha 13 del Torneo Clausura

Viernes 3 de octubre

15:00 | Comerciantes Unidos vs. UTC | Estadio Germán Contreras, Cajabamba (L1 MAX)

Sábado 4 de octubre

13:00 | Los Chankas vs. Cusco FC | Estadio Los Chankas, Andahuaylas (L1 MAX)

15:15 | ADT vs. Sporting Cristal | Estadio Unión, Tarma (L1 MAX)

19:00 | Sport Boys vs. Sport Huancayo | Estadio Miguel Grau, Callao (Gol Perú)

Domingo 5 de octubre

12:00 | Alianza Universidad vs. Alianza Lima | Estadio Heraclio Tapia, Huánuco (L1 MAX)

15:00 | Atlético Grau vs. Melgar | Estadio Campeones del 36, Sullana (L1 MAX)

17:30 | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco (L1 MAX)

18:00 | Universitario vs. Juan Pablo II | Estadio Monumental, Lima (GOL Perú)

Descansan: Cienciano y Ayacucho FC.

Recordemos que después de los partidos de esta fecha 13, el torneo entrará en receso durante una semana por la fecha FIFA, donde la selección peruana se medirá ante Chile, el próximo viernes 10 de octubre.