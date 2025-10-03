- Hoy:
Alineaciones Sporting Cristal vs ADT: el renovado once de Autuori para dar el golpe en Tarma
Sporting Cristal quiere seguir por la senda del triunfo en el Torneo Clausura 2025 ante ADT. Conoce la imponente alineación que alista Paulo Autuori para quedarse con los tres puntos.
Sporting Cristal visitará este sábado a ADT por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025 en el Estadio Unión Tarma. La escuadra rimense llegará con la moral a tope luego de haber goleado 3-0 a Ayacucho FC en el Gallardo y buscará seguir por ese buen camino. Repasa las posibles alineaciones de Paulo Autuori y Cristian Ruggeri.
Alineación de Sporting Cristal:
- Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Cristian Benavente, Santiago González, Maxloren Castro, Felipe Vizeu/Írven Ávila.
Equipo que gana no se cambia. Líbero conoció que Autuori se encuentra satisfecho con la labor que tuvo el equipo frente a los 'Zorros'. Por consiguiente, luego de los últimos ensayos, se espera que coloque desde el vamos, a los mismos elementos que vienen de lograr un importante triunfo en condición de locales.
Los rimenses son conscientes que con su reciente victoria aún no le pierden el paso a Universitario. En ese sentido, el técnico brasileño y su comando técnico tienen pensado en apostar por sus futbolistas de mejor nivel.
Santiago González apunta al titularato ante ADT en Tarma
De no haber alguna variante de última hora para jugar en la altura, este será el elenco titular. Enríquez en el arco, los zagueros serán Araujo y Abram; Sosa y Pasquini como laterales por las bandas. En tanto, Pretell, Wisdom, y Benavente en el medio sector, y más adelantados Maxloren Castro, el 'Santi' González y el brasileño Vizeu. Aunque también hay chances de que Ávila juegue como '9'.
Alineación de ADT:
- Éder Hermoza, Jhon Narváez, Jhair Soto, Gustavo Dulanto, D'Alessandro Montenegro, Arthur Gutiérrez, Ángel Pérez, Axel Moyano, Óscar Pinto, Joao Rojas, Nazareno Bazán.
De otro lado, en el elenco local, ADT de Tarma llega a este partido con un empate contra Juan Pablo II en condición de visitantes. El 'Vendaval Celeste' no está dispuesto a seguir cediendo puntos y menos en su casa. El entrenador Cristian Ruggeri ya planea una potente formación para tratar de reencontrarse con una victoria.
ADT quiere reencontrarse con un triunfo en casa ante Sporting Cristal
Con relación al equipo resaltan Gustavo Dulanto, ex Universitario como un referente en la zaga defensiva. Asimismo, Óscar Pinto, volante con cualidades ofensivas que tiene pasado en Alianza Lima y el delantero argentino Nazareno Bazán, quien viene siendo una de sus principales armas en ataque.
