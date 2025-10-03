Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por L1 MAX: pronóstico, a qué hora juega y alineaciones

Momento de ver un partidazo en Tarma entre Sporting Cristal vs ADT por la jornada 13 del Torneo Clausura 2025. Ambas escuadras se verán cara a cara este sábado 4 de octubre a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). La transmisión de estos vibrantes 90 minutos será por L1 MAX en DIRECTV.

Sporting Cristal encadenaba cuatro partidos sin conocer de victorias en el Clausura, lo que complicó su lucha por el certamen. Sin embargo, las esperanzas se mantienen vivas en esta recta final de temporada, por lo que llegan motivados tras su victoria ante Ayacucho FC en el Estadio Alberto Gallardo.

Ahora, tendrán un reto sumamente complicado en la altura de Tarma sobre los más de 3000 m.s.n.m. El plantel que lidera Paulo Autuori se ha complicado en ambientes con esa particularidad, por lo que ahora esperan dar todo de sí en busca de los tres puntos que no lo alejen de la lucha contra rivales claves como Cusco FC y Universitario.

El último recuerdo para Cristal en Tarma fue su derrota por 3-1 en el Clausura del 2024, por lo que querrá dejar esa mancha de lado y encontrar un mejor marcador a estas alturas del campeonato. Por el lado de ADT, encadena cuatro partidos sin conocer de derrotas en el Torneo Clausura: 3 victorias y un empate. De hecho, dieron la gran sorpresa al vencer a Cusco FC en la Ciudad Imperial, por lo que están con un fuerte envión anímico para hundir al conjunto del Rímac.

ADT anuncia partido ante Sporting Cristal en el Estadio Unión Tarma.

¿Cuándo juega Sporting Cristal vs ADT?

El partido entre Sporting Cristal vs ADT por la fecha 13 del Torneo Clausura se juega este sábado 4 de octubre en el Estadio Unión Tarma. Ambos elencos quieren a como de lugar la victoria en estos 90 minutos, por lo que no se guardarán nada para conseguir su objetivo.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs ADT?

El duelo entre Sporting Cristal vs ADT inicia a partir de las 15:15 horas locales (20:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 14:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 15:15 horas

Venezuela, Chile, Bolivia: 16:15 horas

Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay: 17:15 horas

España: 22:15 horas

¿Dónde ver Sporting Cristal vs ADT?

El cotejo entre Sporting Cristal vs ADT se verá por la señal en vivo de L1 MAX por DIRECTV y Win TV. También tienes la opción vía streaming mediante L1 Play y DGO. Recordemos, que en DirecTV se puede sintonizar en los canales 604 y 1604 HD.

Sporting Cristal vs ADT: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, ADT se perfila como favorito para llevarse la victoria ante Sporting Cristal en esta jornada 13 del Torneo Clausura 2025. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS ADT EMPATE SPORTING CRISTAL Betsson 2.22 3.25 3.15 Betano 2.22 3.35 3.20 Bet365 2.20 3.60 3.00 1XBet 2.26 3.38 2.99 Doradobet 2.22 3.25 3.25

Posibles alineaciones de Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Luis Abram, Miguel Araujo, Nicolás Pasquini, Jesús Pretell, Ian Wisdom, Cristian Benavente, Santiago González, Maxloren Castro y Felipe Vizeu.

ADT: Hermoza, Narvaez, Soto, Dulanto, Gutiérrez, Moyano, Montenegro, Pinto, Pérez, Rojas y Da Luz.

Últimos partidos de Sporting Cristal vs ADT

Sporting Cristal 2-1 ADT (Torneo Apertura 2025)

ADT 3-1 Sporting Cristal (Torneo Clausura 2024)

Sporting Cristal 6-2 ADT (Torneo Apertura 2024)

ADT 1-1 Sporting Cristal (Torneo Clausura 2023)

Sporting Cristal 0-0 ADT (Torneo Apertura 2023)

Entradas Sporting Cristal vs ADT

Estos son los precios de entradas para el partido entre Sporting Cristal vs ADT: