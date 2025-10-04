- Hoy:
¿Ayacucho FC desciende automáticamente de la Liga 1? Abogado del club confirma lo último: "Se va a..."
Joseph Campos, abogado de Ayacucho FC, confesó las últimas noticias sobre la permanencia del conjunto de los 'zorros' en la Liga 1 2025.
Una de las incertidumbres que se vive en la Liga 1 2025 es con relación a la permanencia de Ayacucho FC en Primera División. En las últimas horas, se ha filtrado cierta información de que el conjunto de los 'zorros' tomará el mismo camino que Deportivo Binacional: descenso automático en el torneo.
PUEDES VER: Si desafilian a Ayacucho FC: Así quedará la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado
Ante este panorama, el abogado de Ayacucho FC, Joseph Flores, brindó unas declaraciones para confirmar la verdad sobre el destino del cuadro de los 'zorros' para la temporada 2025, ¿Será excluido automáticamente de la Liga 1?
"Hemos ganado en primera instancia. Hemos ejecutado anticipadamente la decisión del amparo, y eso nos va a acompañar, que es otra campaña desinformación, hasta que en la hipótesis negada que perdiéramos en la sala de Ayacucho, nos va a acompañar hasta cuando vaya al Tribunal Constitucional, con lo cual este debate, por lo menos este año, se va a mantener", manifestó Joseph Flores, en declaraciones publicadas por La República.
El abogado de Ayacucho FC asegura que podrán seguir en la Liga 1, al menos, esta temporada. Foto: Ayacucho FC.
Ayacucho FC recordó a Alianza Lima en la lucha por la permanencia
El abogado de Ayacucho FC afirmó que su permanencia puede variar en caso el caso se designe a un Tribunal, un hecho que aún no sucede y que los mantiene en Primera División. Del mismo modo, apuntó con ciertas irregularidades en el campeonato peruano que se han dado en los últimos años, en el que mencionó a Alianza Lima por su incorporación en pleno 2021.
"Tenemos derecho a que la decisión que ha dado el Poder Judicial se mantenga por lo menos hasta cuando vaya al Tribunal. Porque hemos vivido una campaña desinformación por la representación legal de la Federación, que ciertamente, insisto, ha habido casos y antecedentes de cumplimiento y de recálculo. Alianza Lima incluso entró a un campeonato ya iniciado. ¿Cuál es la diferencia? Existen preguntas y respuestas para todos, menos ¿Por qué no recalcula la tabla que en el caso es por Ayacucho?", apuntó.
