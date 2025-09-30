- Hoy:
DT de Ayacucho FC sorprende con rotundo mensaje ante el tema del descenso: "Vamos a..."
Sergio Castellanos, entrenador de Ayacucho FC se pronunció sobre el tema del descenso a la Liga 2 para sorpresa de los hinchas en pleno Torneo Clausura.
Ayacucho FC perdió ante Sporting Cristal por el Torneo Clausura, en medio de la incertidumbre de los hinchas por conocer el desenlace de su situación con el descenso. Tras el partido en el Estadio Alberto Gallardo, el entrenador de los ‘Zorros’, Sergio Castellanos, se pronunció en conferencia de prensa.
El estratega del elenco ayacuchano habló ante los medios de comunicación sobre diversos temas relacionados al equipo y el desarrollo del compromiso. Asimismo, de la posibilidad de perder la categoría, al igual que Deportivo Binacional que se fue en pleno campeonato.
¿Qué dijo el DT de Ayacucho FC sobre el descenso a la Liga 2?
“En la cabeza me da vueltas esas cosas, pero como dije, nosotros tenemos que dedicarnos a la parte futbolística que es lo que sabemos y estamos preparados. La otra parte la maneja la Comisión Directiva y estamos confiados en que no vamos a tener ningún problema, pero como siempre se dice, a uno le da vueltas en la cabeza. Siempre tratamos de estar fuerte para sacar adelante y salvarnos del descenso en el transcurso del torneo”, dijo.
(Video: YouTube Inka Digital TV)
Walter Castellanos explicó que conversó con los directivos de Ayacucho FC, por lo que confían en que saldrán airosos. Sin embargo, resaltó que no tiene la potestad de solucionar ese tema.
“Respecto a lo que me preguntas sobre la parte judicial, a nosotros nos contrataron para enfrentar el torneo. Obviamente que es un tema que lo tenemos ahí al tanto. Hemos hablado con los directivos, ellos están muy confiados pero es algo que a nosotros no nos compete ni podemos hacer nada para solucionarlo”, indicó.
Próximo partido de Ayacucho FC por el Torneo Clausura
Luego de caer por goleada ante Sporting Cristal en el Estadio Alberto Gallardo, Ayacucho FC enfrentará por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 a ADT, el próximo domingo 12 de octubre.
