El partido de Universitario vs. Ayacucho FC por el Clausura ya tiene fecha y hora confirmada

El Torneo Clausura 2025 ha entrado en su etapa decisiva y Universitario de Deportes ha dado un paso importante para ganar el segundo certamen del año y ser tricampeón nacional venciendo 3-2 a Cusco FC. Ahora, los cremas tienen siete partidos para asegurar el título y uno de esos será ante Ayacucho FC.

A los dirigidos por Jorge Fossati les toca recibir a los 'Zorros' en un duelo donde ambos equipos se juegan algo más que tres puntos. Mientras los cremas necesitan de una victoria para mantenerse en lo más alto, el elenco ayacuchano está urgido de ganar para alejarse de la zona del descenso. En ese contexto, se ha revelado la fecha y hora oficial del duelo. Conoce todos los detalles en la siguiente nota.

¿Cuándo juega Universitario vs. Ayacucho FC?

A falta de confirmación oficial de la organización del campeonato, y de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, el conjunto merengue y los 'Guerreros Wari' se verán las caras por la décimo quinta jornada del Clausura el próximo domingo 19 de octubre en el Estadio Monumental 'U' Marathon de Ate.

Universitario vs. Ayacucho FC jugarán el 19 de octubre por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Foto: Liga de Fútbol Profesional

¿A qué hora juega Universitario vs. Ayacucho FC?

El encuentro entre Universitario vs. Ayacucho FC por la presente edición de la Liga 1 está programado para dar inicio a partir de las 19:30 horas de Perú. A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 18:30 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 19:30 horas

Bolivia, Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 20:30 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 21:30 horas

¿Se llegará a jugar el partido entre Universitario vs. Ayacucho FC?

Como se sabe, actualmente hay una gran duda en los clubes de la Liga 1 2025 con respecto a la situación de Ayacucho FC, pues este regresó a la máxima categoría del fútbol peruano mediante un fallo en el fuero civil. Su permanencia o descenso administrativo recién se definirá en quincena de octubre, cuando se de un veredicto en el Poder Judicial.

El partido entre Universitario vs. Ayacucho FC podría no llegar a jugarse. Foto: Ayacucho FC

De llegar a darse una sentencia favorable para el conjunto ayacuchano, el compromiso ante la 'U' se disputará con normalidad. Sin embargo, de ser negativo, el duelo no se juega y la 'U' deberá descansar en la fecha 15. Ahora, si el dictamen recién se da a conocer tras el choque con el elenco estudiantil, los puntos que consigan en la tabla serán eliminados de confirmarse su baja de categoría.