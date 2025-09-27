Universitario pierde tres puntos y cede el primer lugar del Torneo Clausura: así va la tabla

Universitario de Deportes sufre un duro golpe en la presente temporada tras perder tres puntos fundamentales en este Torneo Clausura 2025. Pese a que estuvo en la cima para orgullo de los aficionados, ahora esta noticia lo complicó en su afán de sus objetivos para alzar el trofeo.

Nos referimos a lo que sucedió en la fecha 11 de la Liga Femenina, en el que las 'leonas' visitaron Arequipa para enfrentarse cara a cara ante FBC Melgar. Con el fin de mantenerse en lo más alto de la tabla, no pudieron cumplir su cometido y cayeron por la mínima diferencia para sorpresa de sus aficionados. De esta manera, pierden el liderato y son superadas por Alianza Lima.

Universitario perdió ante Melgar por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: Liga Femenina

Con la derrota de Universitario ante Melgar y la victoria de Alianza Lima ante Flamengo, así marcha la tabla de posiciones tras afrontarse la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina:

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Alianza Lima 11 30 30 2. Universitario 11 37 27 3. Sporting Cristal 10 13 20 4. Carlos Mannucci 10 12 20 5. UNSAAC 10 12 19 6. Melgar 11 -2 18 7. Flamengo 11 -2 15 8. César Vallejo 10 -8 18 9. Biavo 10 -23 7 10. Killas 10 -15 6 11. Defensores 10 -24 4 12. Real Áncash 10 -30 3

¿Cómo quedaron Universitario y Alianza Lima en la fecha 11 del Torneo Clausura - Liga Femenina 2025?

Universitario de Deportes perdió 1-0 ante Melgar en Arequipa y se quedó con 27 unidades en el cierre de la primera etapa del Torneo Clausura 2025. El equipo femenino de las cremas se quedan en el segundo lugar pero acceden a semifinales, a la espera de su rival en esas instancias que saldrá del choque entre el tercer y sexto lugar de la clasificación.

Por su parte, Alianza Lima superó 3-1 a Flamengo y quedó como líder absoluto del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Las blanquiazules esperan a las ganadoras del encuentro entre el cuarto y quinto lugar de la clasificación.