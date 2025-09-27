0
Universitario pierde tres puntos y cede el primer lugar del Torneo Clausura: así va la tabla

¡Sorpresa monumental! Universitario de Deportes pierde el primer lugar del Torneo Clausura y luego de varias jornadas es superado por rival directo.

Diego Medina
Universitario pierde el primer lugar del Torneo Clausura 2025.
Universitario pierde el primer lugar del Torneo Clausura 2025. | Foto: Composición LÍBERO.
Universitario de Deportes sufre un duro golpe en la presente temporada tras perder tres puntos fundamentales en este Torneo Clausura 2025. Pese a que estuvo en la cima para orgullo de los aficionados, ahora esta noticia lo complicó en su afán de sus objetivos para alzar el trofeo.

Universitario vs. Cusco FC juegan EN VIVO HOY por la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú.

Nos referimos a lo que sucedió en la fecha 11 de la Liga Femenina, en el que las 'leonas' visitaron Arequipa para enfrentarse cara a cara ante FBC Melgar. Con el fin de mantenerse en lo más alto de la tabla, no pudieron cumplir su cometido y cayeron por la mínima diferencia para sorpresa de sus aficionados. De esta manera, pierden el liderato y son superadas por Alianza Lima.

Universitario

Universitario perdió ante Melgar por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2025.

Tabla de posiciones Torneo Clausura 2025: Liga Femenina

Con la derrota de Universitario ante Melgar y la victoria de Alianza Lima ante Flamengo, así marcha la tabla de posiciones tras afrontarse la fecha 11 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Femenina:

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima113030
2. Universitario113727
3. Sporting Cristal101320
4. Carlos Mannucci101220
5. UNSAAC101219
6. Melgar11-218
7. Flamengo11-215
8. César Vallejo10-818
9. Biavo10-237
10. Killas10-156
11. Defensores10-244
12. Real Áncash10-303

¿Cómo quedaron Universitario y Alianza Lima en la fecha 11 del Torneo Clausura - Liga Femenina 2025?

Universitario de Deportes perdió 1-0 ante Melgar en Arequipa y se quedó con 27 unidades en el cierre de la primera etapa del Torneo Clausura 2025. El equipo femenino de las cremas se quedan en el segundo lugar pero acceden a semifinales, a la espera de su rival en esas instancias que saldrá del choque entre el tercer y sexto lugar de la clasificación.

Por su parte, Alianza Lima superó 3-1 a Flamengo y quedó como líder absoluto del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Las blanquiazules esperan a las ganadoras del encuentro entre el cuarto y quinto lugar de la clasificación.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

