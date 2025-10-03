Exfigura de Alianza Lima impacta al rendirse ante el nivel de Universitario: "Es el mejor"

Universitario sigue obteniendo triunfos y el más reciente por 2-0 ante Alianza Atlético les permitió mantener la diferencia con su rivales en la pelea por el título del Torneo Clausura 2025. Los cremas han mostrado un nivel superlativo en el torneo local y se perfilan al tricampeonato nacional. Esto, ha llevado a que un exfutbolista de Alianza Lima deje de lado su hinchaje para destacar el rendimiento del clásico rival.

La escuadra dirigida por Jorge Fossati continúa firme en su camino para seguir brillando en el torneo local y se mantiene como el principal candidato a conquistar el título de la Liga 1, tras sacar 5 puntos de ventaja sobre Cusco FC en la tabla del Clausura y 9 sobre Alianza Lima.

Exfigura de Alianza Lima se rendió ante el nivel de Universitario

Esta situación llevó a que una exfigura de Alianza Lima opinara sobre el desempeño de los cremas y no dudara en elogiarlos. Se trata de Reimond Manco, quien en la más reciente edición de su programa 'A la cama con el Rei' analizó el rendimiento de Universitario en su última victoria.

El ex 'jotita' es conocido por su marcada simpatía hacia los blanquiazules y pocas veces resalta el nivel de Universitario. Sin embargo, en esta ocasión sorprendió a los espectadores al dejar de lado su hinchaje y reconocer el gran momento del cuadro crema, destacando que actualmente es el mejor equipo del fútbol peruano.

De igual forma, Manco fue sumamente crítico con Alianza al remarcar que descuidaron seriamente el torneo local por darle prioridad a la Copa Sudamericana, una apuesta que terminó saliendo mal.

"Fue un triunfo redondo de Universitario y esto no me hace hincha. La 'U' es un equipo muy regular y uno debe ser objetivo, la 'U' es un equipo muy regular y lo ha demostrado todo el años. Hoy es el mejor equipo de la Liga 1 y la verdad veo bien difícil que se lo bajen. No podemos ser mezquinos con el presente y Alianza Lima no hizo lo que tenía hacer e incluso descuidó el Clausura por la Copa Sudamericana", expresó.

Universitario atraviesa una gran racha en la Liga 1

Las palabras de Reimond Manco se deben en gran manera al sobresaliente desempeño que ha mostrado Universitario de Deportes a lo largo de toda la temporada. Actualmente, los cremas son el único equipo que se mantienen invicto en el Torneo Clausura y encadenan 4 victorias consecutivas.

De hecho, para encontrar la última caída de Universitario en lo que va del año hay que remontarse al 18 de mayo, cuando los cremas se midieron ante Juan Pablo II en el Estadio Nacional de Lima y cayeron 2-0. Desde entonces, el equipo acumula 18 partidos consecutivos sin conocer la derrota.