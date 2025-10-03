0
Prensa extranjera se rindió en elogios ante jugador que firmó por Alianza Lima: "Su lugar en el mundo"

El prestigioso Diario Olé no dudó en resaltar la jerarquía de este futbolista que estampó su firma oficial con Alianza Lima por las próximas temporadas.

Solange Banchon
Medio extranjero halagó a futbolista que firmó contrato con Alianza Lima
Medio extranjero halagó a futbolista que firmó contrato con Alianza Lima | LIBERO
Alianza Lima se reencontró con un triunfo en el Torneo Clausura 2025 ante Atlético Grau. Con este resultado, los blanquiazules siguen en la pelea por ganar la segunda parte del campeonato local, aunque, también dependerán de otros resultados. Lo cierto es que, la directiva del cuadro íntimo ya trabaja en la conformación del plantel para el 2026 y hace poco le renovaron contrato a una destacada figura de talla internacional.

Medio extranjero elogió a atacante que firmó con Alianza Lima

Eryc Castillo, se consolidó dentro del once de Néstor Gorosito no solo en la Liga 1, sino también a nivel internacional por Copa Sudamericana y Copa Libertadores. El extremo ecuatoriano viene siendo desequilibrante en varios partidos con los victorianos, a tal punto de ser uno de los referentes en ofensiva esta temporada.

Eryc Castillo

Eryc Castillo extendió su vínculo con Alianza Lima hasta 2028

Por consiguiente, luego de varias negociaciones, finalmente el club pudo extender contrato con el futbolista de 30 años hasta finales del 2028. Con ello, Alianza Lima asegura en sus filas a un elemento determinante de cara al gol por los próximos años. A propósito de ello, Diario Olé de Ecuador resaltó por todo lo alto que el ex Tijuana de México continúe en La Victoria.

"La culebra extendió su vínculo con los blanquiazules, donde encontró su lugar en el mundo", precisaron. Así también, el prestigioso medio elogió de gran manera la importancia de Eryc Castillo dentro del conjunto íntimo tras su paso por varias escuadras del extranjero.

Eryc Castillo

Diario Olé de Ecuador resaltó la renovación de Eryc Castillo con Alianza Lima

"Luego de pasos irregulares por el fútbol de Brasil, en el que no logró tener demasiada continuidad en Vitória ni en Curitiba, el ex Aucas y Barcelona llegó al club peruano a inicios de este año. Y tuvo un impacto inmediato en el Blanquiazul, destacando particularmente a nivel internacional", añadieron.

Estadísticas de Eryc Castillo con Alianza Lima este 2025

Durante este 2025, la 'Culebra', Eryc Castillo registra un total de 38 partidos oficiales con la camiseta de Alianza Lima, de los cuales, convirtió 9 dianas, y asistió en 7 ocasiones. Asimismo, en su cuenta personal suma un aproximado de 3141 minutos.

