Prensa chilena se burla de Alianza Lima y Guerrero tras sufrida victoria ante Grau: "Llora la eliminación"

En Chile tienen muy presente la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 de Universidad de Chile y la prensa de dicho país no perdió la oportunidad para destacar las declaraciones de Paolo Guerrero luego de la victoria ante Atlético Grau que le costó más de lo pensado.

Alianza Lima no pudo concretar el sueño de lograr la gran hazaña en la Copa Sudamericana 2025, pero a pesar de ellos se resaltan las apariciones internacionales que ha tenido el equipo dirigido por Néstor Gorosito. A pesar de que ya pasó más de una semana de la dolorosa eliminación del cuadro blanquiazul, en Chile todavía tienen presente la victoria de Universidad de Chile que les permitirá enfrentarse a Lanús de Argentina.

Prensa chilena recuerda derrota de Alianza ante U de Chile

"El llanto de Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima", dicen desde Chile luego de que Paolo Guerrero saliera a declarar tras la victoria ante Atlético Grau y el delantero peruano hizo énfasis en que los jugadores del cuadro íntimo todavía recuerdan la eliminación en Chile.

En sus declaraciones, Guerrero señaló que: "Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos querían seguir adelante en la Copa (Sudamericana). A los hinchas también les afectó, pero poco a poco debemos olvidarnos de ello". Las palabras del futbolista resonaron en el país vecino.

Prensa chilena apunta a Alianza Lima de Guerrero. | Foto: Redgol

A pesar de las críticas que le caen a Alianza Lima por haber priorizado la Copa Sudamericana por encima del Torneo Clausura, Paolo Guerrero y compañía debe enfocarse en su próxima visita a Alianza Universidad en el Estadio Municipal de Huánuco el domingo 5 de octubre.