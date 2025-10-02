0
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12
Alianza Lima vs Boca Juniors HOY por Copa Libertadores Femenina

Prensa chilena se burla de Alianza Lima y Guerrero tras sufrida victoria ante Grau: "Llora la eliminación"

Desde Chile volvieron a apuntar contra Alianza Lima luego de que los blanquiazules hayan quedado fuera de la Copa Sudamericana a manos de la Universidad de Chile.

Jasmin Huaman
En Chile vuelven a recordar derrota de Alianza Lima a manos de U de Chile.
En Chile vuelven a recordar derrota de Alianza Lima a manos de U de Chile. | Foto: Composición Líbero
En Chile tienen muy presente la clasificación a la semifinal de la Copa Sudamericana 2025 de Universidad de Chile y la prensa de dicho país no perdió la oportunidad para destacar las declaraciones de Paolo Guerrero luego de la victoria ante Atlético Grau que le costó más de lo pensado.

Alianza Lima no pudo concretar el sueño de lograr la gran hazaña en la Copa Sudamericana 2025, pero a pesar de ellos se resaltan las apariciones internacionales que ha tenido el equipo dirigido por Néstor Gorosito. A pesar de que ya pasó más de una semana de la dolorosa eliminación del cuadro blanquiazul, en Chile todavía tienen presente la victoria de Universidad de Chile que les permitirá enfrentarse a Lanús de Argentina.

Prensa chilena recuerda derrota de Alianza ante U de Chile

"El llanto de Paolo Guerrero tras eliminación de Alianza Lima", dicen desde Chile luego de que Paolo Guerrero saliera a declarar tras la victoria ante Atlético Grau y el delantero peruano hizo énfasis en que los jugadores del cuadro íntimo todavía recuerdan la eliminación en Chile.

En sus declaraciones, Guerrero señaló que: "Hasta ahora veo a mis compañeros un poco cabizbajos; todos querían seguir adelante en la Copa (Sudamericana). A los hinchas también les afectó, pero poco a poco debemos olvidarnos de ello". Las palabras del futbolista resonaron en el país vecino.

Alianza Lima

Prensa chilena apunta a Alianza Lima de Guerrero. | Foto: Redgol

A pesar de las críticas que le caen a Alianza Lima por haber priorizado la Copa Sudamericana por encima del Torneo Clausura, Paolo Guerrero y compañía debe enfocarse en su próxima visita a Alianza Universidad en el Estadio Municipal de Huánuco el domingo 5 de octubre.

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

