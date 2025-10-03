- Hoy:
Figura que no renovó con Alianza Lima fue inscrita por otro club para jugar la Libertadores
Pese a las negociaciones, Alianza Lima no pudo conseguir ampliar su contrato y ahora apunta a brillar con otro histórico club jugando la Copa Libertadores.
Alianza Lima es el único representante peruano en la Copa Libertadores Femenina 2025, campeonato que se viene desarrollando en Argentina. Las blanquiazules se estrenaron en dicho certamen con un empate sin goles ante Boca Juniors.
PUEDES VER: Ignácio Da Silva en la mira de campeón peruano para reforzar su defensa: "Expresó su interés..."
A propósito del torneo continental, en ADIFFEM de Venezuela juega una vieja conocida en Matute: nos referimos a Angie Castañeda, delantera colombiana que fue campeona de la Liga Femenina 2024 ganándole la final a Universitario de Deportes.
Recordemos que tras no renovar contrato con las 'íntimas', la atacante firmó por Millonarios, club en el que estuvo la presente temporada y quedó en el octavo lugar. Ahora ha sido fichada por el cuadro llanero solo para la Conmebol Libertadores Femenina.
Angie Castañeda con ADIFFEM.
Cabe señalar que ADIFFEM será rival de Alianza Lima en la tercera fecha y el enfrentamiento está programado para el miércoles 8 de octubre, en el estadio Nuevo Francisco Urbano, de Buenos Aires.
Recordemos que el Grupo B lo completan Ferroviária de Brasil. Solo los dos mejores de cada serie accederán a los cuartos de final y los cuatro equpos todavía tienen chances de avanzar de ronda.
Fixture de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina
- Alianza Lima 0-0 Boca Juniors
- Alianza Lima vs Ferroviária | Domingo 5 de octubre (18:00 horas)
- Alianza Lima vs. ADIFFEM | Miércoles 8 de octubre (14:00 horas)
