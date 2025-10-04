- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Cristal
- Real Madrid vs Villarreal
- Universitario vs Juan Pablo II
- Alianza UDH vs Alianza Lima
- Selección peruana
- Ricardo Gareca
- Retiro AFP
Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025: así va Alianza Lima por el Grupo B
Conoce cómo va la clasificación del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.
Alianza Lima es el único representante peruano en la Copa Libertadores Femenina 2025 que se disputa en Argentina. Las blanquiazules iniciaron con pie derecho el certamen al igualar ante Boca Juniors, por lo que mantienen vivas sus esperanzas de clasificar a la siguiente ronda final. Revisa cómo va la tabla de posiciones del respectivo grupo B.
PUEDES VER: ¡Punto de oro! Alianza Lima debutó con empate 0-0 ante Boca Juniors en Copa Libertadores Femenina
Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina: Grupo B con Alianza Lima
Así marcha la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima. Recordemos, que de momento se ha jugado la primera jornada:
|EQUIPO
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Ferroviaria
|1
|1
|3
|2. Boca Juniors
|1
|0
|1
|3. Alianza Lima
|1
|0
|1
|4. ADIFFEM
|1
|-1
|0
El partido entre Alianza Lima y Boca Juniors quedó igualado 0-0, en el que ambos elencos tuvieron chances de gol para abrir el marcador. De hecho, las 'íntimas' estuvieron cerca de ganar el partido por un penal que se les cobró sobre los minutos finales, pero el VAR terminó avisando que había un fuera de juego previo.
En el caso de Ferroviaria de Brasil, es la actual líder del grupo B con tres puntos tras su victoria por la mínima ante ADIFFEM de Venezuela. Un partido muy cerrado que denota la alta preparación que tienen cada una de las escuadras que conforman esta clasificación.
Alianza Lima debutó ante Boca Juniors en la Copa Libertadores Femenina 2025.
Próximo partidos de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025
Estos son los partidos que le resta a Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025:
- Alianza Lima vs Ferroviaria - Domingo 5 de octubre (14:00 hora peruana)
- Alianza Lima vs ADIFFEM - Miércoles 8 de octubre (14:00 hora peruana)
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50