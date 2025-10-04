Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025: así va Alianza Lima por el Grupo B

0
Conoce cómo va la clasificación del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

Diego Medina
Alianza Lima conforma el grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025.
Alianza Lima conforma el grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025. | Foto: Conmebol
Alianza Lima es el único representante peruano en la Copa Libertadores Femenina 2025 que se disputa en Argentina. Las blanquiazules iniciaron con pie derecho el certamen al igualar ante Boca Juniors, por lo que mantienen vivas sus esperanzas de clasificar a la siguiente ronda final. Revisa cómo va la tabla de posiciones del respectivo grupo B.

Alianza Lima empató con Boca Juniors en la Copa Libertadores Femenina

Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina: Grupo B con Alianza Lima

Así marcha la tabla de posiciones del grupo B de la Copa Libertadores Femenina 2025 con Alianza Lima. Recordemos, que de momento se ha jugado la primera jornada:

EQUIPOPJDGPUNTOS
1. Ferroviaria113
2. Boca Juniors101
3. Alianza Lima101
4. ADIFFEM1-10

El partido entre Alianza Lima y Boca Juniors quedó igualado 0-0, en el que ambos elencos tuvieron chances de gol para abrir el marcador. De hecho, las 'íntimas' estuvieron cerca de ganar el partido por un penal que se les cobró sobre los minutos finales, pero el VAR terminó avisando que había un fuera de juego previo.

En el caso de Ferroviaria de Brasil, es la actual líder del grupo B con tres puntos tras su victoria por la mínima ante ADIFFEM de Venezuela. Un partido muy cerrado que denota la alta preparación que tienen cada una de las escuadras que conforman esta clasificación.

Alianza Lima, Copa Libertadores Femenina

Alianza Lima debutó ante Boca Juniors en la Copa Libertadores Femenina 2025.

Próximo partidos de Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025

Estos son los partidos que le resta a Alianza Lima en la Copa Libertadores Femenina 2025:

  • Alianza Lima vs Ferroviaria - Domingo 5 de octubre (14:00 hora peruana)
  • Alianza Lima vs ADIFFEM - Miércoles 8 de octubre (14:00 hora peruana)

Diego Medina
