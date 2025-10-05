0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla de posiciones del Torneo Clausura

Partidos de hoy, lunes 6 de octubre: Programación, horarios y guía de canales

Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 6 de octubre. Hay acción en la Liga Argentina, Copa Libertadores Femenina y principales torneos del mundo.

Jesús Yupanqui
Programación de los partidos que se realizarán HOY lunes 6 de octubre
Programación de los partidos que se realizarán HOY lunes 6 de octubre | Composición Líbero
COMPARTIR

Revisa la programación completa de los partidos que se desarrollarán Hoy lunes 6 de octubre. Tenemos acción en la Copa Libertadores Femenina, donde el Colo Colo vs Sao Paulo se posiciona como el duelo de la fecha. Además, en Argentina, viviremos emotivos compromisos.

Colo Colo vs Sao Paulo EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina: fecha, hora y dónde ver

PUEDES VER: Colo Colo vs Sao Paulo EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina: fecha, hora y dónde ver

Partidos de hoy por la Copa Libertadores Femenina

HorariosPartidosCanales
14:00Deportivo Cali vs. Club NacionalPluto TV
14:00San Lorenzo vs. OlimpiaPluto TV
18:00Libertad vs U de ChilePluto TV
18:00Sao Paulo vs. Colo ColoPluto TV

Partidos de hoy por Liga Argentina

HorariosPartidosCanales
17:00Deportivo Riestra vs. VélezESPN y Disney Plus
19:00Racing vs Independiente RivadaviaTNT Sports

Partidos de hoy por la Copa Paceña

HorariosPartidosCanales
16:30Real Oruro vs. Academia del BalompieFutbol Canal
19:00The Strongest vs. San JoseFutbol Canal

Partidos de hoy por la Liga de Colombia

HoraPartidoCanal
19:30La Equidad vs. Once CaldasRCN Nuestra Tele

Partidos de hoy por la Liga de Paraguay

HoraPartidoCanal
16:30General Caballero vs. Nacional AsunciónDirecTV Sports

Partidos de hoy por la Liga de Uruguay

HoraPartidoCanal
17:00Defensor Sporting vs. WanderersGOLTV

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

Lo más visto

  1. Tabla de posiciones Copa Libertadores Femenina 2025: así va Alianza Lima por el Grupo B

  2. ¡Oficial! DT de Burnley tomó radical medida con Oliver Sonne para partido ante Aston Villa

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano