Partidos de hoy, lunes 6 de octubre: Programación, horarios y guía de canales
Programación completa de los partidos que se realizarán HOY lunes 6 de octubre. Hay acción en la Liga Argentina, Copa Libertadores Femenina y principales torneos del mundo.
Revisa la programación completa de los partidos que se desarrollarán Hoy lunes 6 de octubre. Tenemos acción en la Copa Libertadores Femenina, donde el Colo Colo vs Sao Paulo se posiciona como el duelo de la fecha. Además, en Argentina, viviremos emotivos compromisos.
PUEDES VER: Colo Colo vs Sao Paulo EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina: fecha, hora y dónde ver
Partidos de hoy por la Copa Libertadores Femenina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|14:00
|Deportivo Cali vs. Club Nacional
|Pluto TV
|14:00
|San Lorenzo vs. Olimpia
|Pluto TV
|18:00
|Libertad vs U de Chile
|Pluto TV
|18:00
|Sao Paulo vs. Colo Colo
|Pluto TV
Partidos de hoy por Liga Argentina
|Horarios
|Partidos
|Canales
|17:00
|Deportivo Riestra vs. Vélez
|ESPN y Disney Plus
|19:00
|Racing vs Independiente Rivadavia
|TNT Sports
Partidos de hoy por la Copa Paceña
|Horarios
|Partidos
|Canales
|16:30
|Real Oruro vs. Academia del Balompie
|Futbol Canal
|19:00
|The Strongest vs. San Jose
|Futbol Canal
Partidos de hoy por la Liga de Colombia
|Hora
|Partido
|Canal
|19:30
|La Equidad vs. Once Caldas
|RCN Nuestra Tele
Partidos de hoy por la Liga de Paraguay
|Hora
|Partido
|Canal
|16:30
|General Caballero vs. Nacional Asunción
|DirecTV Sports
Partidos de hoy por la Liga de Uruguay
|Hora
|Partido
|Canal
|17:00
|Defensor Sporting vs. Wanderers
|GOLTV
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
