Colo Colo vs Sao Paulo EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina: fecha, hora y dónde ver

Colo Colo Femenino se enfrentará a Sao Paulo en la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025. Este encuentro está programado para el 6 de octubre de 2025 a las 18:00 horas en el Estadio do Caninde, Brasil. Además, podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen en Libero.pe.

¿A qué hora juega Colo Colo vs Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina?

Para poder ver el partido de Colo Colo vs Sao Paulo femenino EN VIVO ONLINE GRATIS, por la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:

Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.

Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.

Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 p.m.

México y Centroamérica: 5:00 p.m.

Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.

España: 1:00 a.m. (7 de octubre)

¿Dónde ver Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina EN VIVO?

Argentina: TyC Sports Play

Perú y resto de Sudamérica: Pluto TV

Brasil: Canal Goat

México y Centroamérica: Azteca Deportes

Previa del partido de Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina

Colo Colo llegará al partido contra Sao Paulo después de ganar 2-0 a Olimpia Femenino en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.

A su vez, es líder de la tabla de posiciones de la liga femenina chilena con 78 puntos, muy por encima de su clásico rival, Universidad de Chile.

Mientras tanto, Sao Paulo también llega victorioso luego de ganar 2-0 a San Lorenzo femenino en la jornada 1 de la Gloria Eterna y de esa forma marcar los parámetros de su grupo.

Por otro lado, en el campeonato local, el equipo brasileño actualmente ocupa el quinto puesto, muy por detrás del Corinthians que tiene 27 puntos, mientras que los mencionados al inicio solo cuentan con 14.

Colo Colo femenino: últimos enfrentamientos

Colo Colo 2-0 Olimpia

S. Morning 0-4 Alianza Lima

Colo Colo 9-0 Everton

Unión Española 0-2 Alianza Lima

Colo Colo 3-0 Deportes Iquique

Sao Paulo femenino: últimos enfrentamientos

Sao Paulo 2-0 San Lorenzo

Sao Paulo 0-3 Palmeiras

Sao Paulo 3-1 Corinthians

Sao Paulo 1-1 Bragantino

Sao Paulo 1-0 Flamengo

¿Dónde juega Colo Colo vs Sao Paulo femenino EN VIVO?

El partido entre Colo Colo vs Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina se disputará en el Estadio Do Caninde, Sao Paulo, Brasil. Este recinto cuenta con una capacidad de 21 mil espectadores.