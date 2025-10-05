- Hoy:
Colo Colo vs Sao Paulo EN VIVO por la Copa Libertadores Femenina: fecha, hora y dónde ver
Colo Colo se enfrentará a Sao Paulo por la segunda jornada de la Copa Libertadores Femenina 2025 desde el Estadio do Caninde. Ambas escuadras llegan con un buen rendimiento tras ganar su primer duelo por este torneo.
Colo Colo Femenino se enfrentará a Sao Paulo en la jornada 2 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina 2025. Este encuentro está programado para el 6 de octubre de 2025 a las 18:00 horas en el Estadio do Caninde, Brasil. Además, podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen en Libero.pe.
PUEDES VER: ¡Oficial! DT de Burnley tomó radical medida con Oliver Sonne para partido ante Aston Villa
¿A qué hora juega Colo Colo vs Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina?
Para poder ver el partido de Colo Colo vs Sao Paulo femenino EN VIVO ONLINE GRATIS, por la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Perú, Ecuador y Colombia: 6:00 p.m.
- Chile, Bolivia y Venezuela: 7:00 p.m.
- Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina: 8:00 p.m.
- México y Centroamérica: 5:00 p.m.
- Estados Unidos (Washington DC, Florida y Nueva York): 7:00 p.m.
- España: 1:00 a.m. (7 de octubre)
¿Dónde ver Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina EN VIVO?
Para poder ver el partido de Colo Colo vs Sao Paulo femenino EN VIVO ONLINE GRATIS, por la segunda fecha de la Copa Libertadores Femenina 2025, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Argentina: TyC Sports Play
- Perú y resto de Sudamérica: Pluto TV
- Brasil: Canal Goat
- México y Centroamérica: Azteca Deportes
Previa del partido de Colo Colo vs. Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina
Colo Colo llegará al partido contra Sao Paulo después de ganar 2-0 a Olimpia Femenino en la primera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.
A su vez, es líder de la tabla de posiciones de la liga femenina chilena con 78 puntos, muy por encima de su clásico rival, Universidad de Chile.
Mientras tanto, Sao Paulo también llega victorioso luego de ganar 2-0 a San Lorenzo femenino en la jornada 1 de la Gloria Eterna y de esa forma marcar los parámetros de su grupo.
Por otro lado, en el campeonato local, el equipo brasileño actualmente ocupa el quinto puesto, muy por detrás del Corinthians que tiene 27 puntos, mientras que los mencionados al inicio solo cuentan con 14.
Colo Colo femenino: últimos enfrentamientos
- Colo Colo 2-0 Olimpia
- S. Morning 0-4 Alianza Lima
- Colo Colo 9-0 Everton
- Unión Española 0-2 Alianza Lima
- Colo Colo 3-0 Deportes Iquique
Sao Paulo femenino: últimos enfrentamientos
- Sao Paulo 2-0 San Lorenzo
- Sao Paulo 0-3 Palmeiras
- Sao Paulo 3-1 Corinthians
- Sao Paulo 1-1 Bragantino
- Sao Paulo 1-0 Flamengo
¿Dónde juega Colo Colo vs Sao Paulo femenino EN VIVO?
El partido entre Colo Colo vs Sao Paulo por la Copa Libertadores Femenina se disputará en el Estadio Do Caninde, Sao Paulo, Brasil. Este recinto cuenta con una capacidad de 21 mil espectadores.
