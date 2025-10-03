¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Universidad, canal de transmisión y dónde ver Liga 1?

Alianza Lima visitará a Alianza UDH en el el estadio Heraclio Tapia, de Huánuco, este domingo 5 de octubre desde las 12.00 p. m. en el horario peruano, en el duelo que se perfila para intenso por la necesidad que ambos equipos tiene de ganar. Sigue aquí para conocer dónde ver la transmisión del partido que corresponde a la fecha 13 del Torneo Clausura por la Liga 12025.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Alianza Universidad?

En esta nota te contamos los horarios en los distintos países para que no te pierdas el partido de Alianza Lima vs Alianza Universidad, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:

Perú, Colombia y Ecuador: 12.00 p. m.

Bolivia y Venezuela: 1.00 p. m.

Paraguay, Chile, Argentina, Uruguay y Brasil: 2.00 p. m.

México: 11.00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Washington y Miami): 2.00 p. m. / (Los Ángeles): 10.00 a. m.

España: 7.00 p. m.

¿Qué canal transmite el partido de Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO?

La transmisión oficial del Alianza Lima vs Alianza Universidad EN VIVO por internet estará a cargo de L1 MAX (antes Liga 1 MAX), señal disponible en los principales servicios de televisión por cable y plataformas de streaming deportivo.

¿Dónde ver Liga 1 MAX EN VIVO, partido de Alianza Lima vs Alianza Universidad?

Te dejamos los canales donde podrás seguir la transmisión de Liga 1 MAX EN VIVO, según tu operador de TV, y ver el partido de Alianza Lima vs Alianza Universidad:

Claro TV: Canal 510 HD / 10 SD

DirecTV: Canal 1604 HD / 604 SD

Best Cable: Canal 6.2 HD / 12 SD

Latin Cable: Canal 40.3 HD / 23 SD

Cable Mundo Perú: Canal 3.3 HD / 3 SD

Cable Visión Perú: Canal 48.1 HD / 149 SD.

Alianza Lima vs Alianza Universidad por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima llega con la moral en alza tras encintrar un triunfo importante por 2-1 sobre Atlético Grau, en un duelo que se le complicó y que consiguió revertir gracias a los goles de Alan Cantero y Josué Estrada. Con esa victoria, los dirigidos por Néstor Gorosito buscan escalar posiciones tanto en el Clausura como en la tabla acumulada, aún con opciones de pelear por el título nacional.

Por su parte, Alianza Universidad intentará reponerse de la dura caída sufrida en su visita a Huancayo, donde fue superado por 5-1. El único tanto del conjunto huanuqueño lo marcó Yorleys Mena, aunque el resultado lo dejó con la obligación de recuperar terreno ante su gente en esta nueva jornada para alejarse de la zona peligrosa del descenso.