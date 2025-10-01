- Hoy:
Ignácio Da Silva en la mira de campeón peruano para reforzar su defensa: "Expresó su interés..."
Líbero conoció que el defensa de Fluminense con pasado en Sporting Cristal, Ignácio Da Silva se encuentra en carpeta de un grande del fútbol peruano para la temporada 2026.
Ignácio Da Silva es una de las figuras de Fluminense esta temporada. Sin embargo, por ahora, el exdefensa de Sporting Cristal no tiene mucho protagonismo en el cuadro liderado por el técnico argentino Luis Zubeldía. Bajo ese escenario, un club varias veces campeón del Perú busca dar el batacazo con su fichaje la próxima temporada.
Ignácio Da Silva en la mira de grande del fútbol peruano
Como cada año, Alianza Lima está dispuesto a armar un plantel bastante amplio, pero también los íntimos priorizan la llegada de futbolistas que conozcan el medio local y tengan experiencia internacional. En tal sentido, en la edición impresa de Líbero se conoció que la institución victoriana apunta a reforzar su zaga con el popular 'Nachito'.
Ignácio Da Silva puede dar el golpe fichando por Alianza Lima el 2026
En la actualidad, el área deportiva del conjunto blanquiazul analiza varias opciones, pero destaca bastante el nombre del ex Sporting Cristal debido a su trayectoria. "Alianza Lima ya le expresó su interés y esperan que antes de fin de año el jugador de una respuesta", informaron.
De concretarse su arribo a Matute, evidentemente el ex Bahía sería una fuerte competencia para Renzo Garcés, que tiene chances de renovar, Gianfranco Chávez, y un referente en defensa como el 'León', Carlos Zambrano que hoy en día viene siendo criticado por la hinchada tras sus constantes expulsiones con los íntimos.
Ignácio Da Silva y su presente en Fluminense este 2025
Cabe mencionar que, Ignácio Da Silva viene luchando el puesto de defensa con Thiago Silva, Samuel Xavier, Juan Pablo Freytes, lo cual hace difícil que el futbolista pueda jugar de titular en el elenco de Zubeldía esta temporada.
Al margen de eso, según las estadísticas, 'Nachito' registra un total de 35 partidos oficiales este año con el 'Flu'. Así también, tiene una anotación y un aproximado de 2505 minutos.
