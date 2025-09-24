¿Descalificación? Conmebol abrirá expediente contra Lanús y Fluminense por gresca de hinchas en estadio

Durante el entretiempo del partido Fluminense vs Lanús, se vivió un momento tenso en uno de los sectores del Estadio Maracaná entre la policía de Brasil con la afición del 'Granate'. Estos incidentes ocasionaron el retraso del compromiso de Copa Sudamericana, por lo que ahora se ha conocido que Conmebol abrirá expediente para cada elenco.

Mediante redes sociales, se vio cómo hinchas de Lanús se defendían de los oficiales del estadio. Sin embargo, otras imágenes muestran agresiones de la seguridad del recinto deportivo hacia los aficionados del 'Granate'. Hay algunos que terminaron con lesiones, pero se logró regularizar con el pasar de minutos.

Conmebol abrirá expediente tras el Fluminense vs Lanús

Medios internacionales han confirmado que Conmebol tomó la firme medida de abrir un expediente para cada uno de los equipos, especialmente con Fluminense por ser el equipo que tenía la responsabilidad de salvaguardar a la hinchada visitante en estos partidos de índole internacional.

¿Descalificación para Lanús? De momento, el foco estará en la logística de Fluminense para cuidar los accesos a la tribuna visitante, ya que hay un antecedente como el vivido entre Independiente de Avellaneda y U de Chile. De hecho, la Comisión Disciplinaria de la Conmebol deja muy en claro esta norma en el Artículo 12 en la sección "Orden y Seguridad en los partidos":

"Las Asociaciones Miembro y los clubes que disputen un partido en condición de local deberán evaluar el nivel de riesgo que planteen la organización de los partidos e indicar a la CONMEBOL aquellos que supongan un riesgo al normal desarrollo [...] Garantizar el orden en los estadios y en sus inmediaciones, así como la correcta organización de los partidos", se lee en el artículo 12 de la Comisión.

Fluminense apunta a ser el sancionado por Conmebol

Hay altas probabilidades que Lanús que libre de sanción, a pesar de todas las especulaciones que se dicen en redes sociales. Cada institución dará a conocer su postura, por lo que la Conmebol determinará qué medida tomar ante Fluminense y/o el elenco argentino.

Dentro de lo que expone el medio "Red+" de Colombia, la sanción establecida involucran un castigo con multas, partidos a puerta cerrada o cierre parcial del estadio e incluso "descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones".

