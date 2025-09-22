Fluminense vs Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana: pronóstico, horario y dónde ver

Fluminense se enfrenta a Lanús este martes 23 de setiembre, a partir de las 19:30 hora peruana y 21:30 de Argentina, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El prometedor encuentro, que se juega en el Estadio Maracaná, será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.

Fluminense vs Lanús: previa del partido

Recordemos que el partido de ida quedó 1-0 en favor del 'Granate', que ahora buscará mantener la ventaja en Brasil y acercarse a la obtención de su segundo título de Copa Sudamericana.

Por su parte, el 'Flu' quiere remontar otra serie en el Maracaná. Este año también avanzó a semifinales de Copa Brasil tras haber perdido por la mínima diferencia ante Bahía en la ida.

Cabe señalar que el ganador de esta llave medirá fuerzas en semifinales al equipo que salga vencededor del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima.

Fluminense vs Lanús: horario del partido

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:30

Venezuela y Bolivia: 20:30

Perú, Colombia y Ecuador: 19:30

México: 18:30

Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)

España: 02:30 (del miércoles 24)

Fluminense vs Lanús: canal para ver

Perú: ESPN y Disney+

Argentina: ESPN y Disney+

Colombia: ESPN y Disney+

Chile: ESPN y Disney+

Ecuador: ESPN y Disney+

Uruguay: ESPN y Disney+

Paraguay: ESPN y Disney+

Bolivia: ESPN y Disney+

Venezuela: ESPN y Disney+

Brasil: Paramount+, Claro TV+, Prime Video, Sky+, Vivo Play, SBT y Cazé TV

España: LaLiga+

Fluminense vs Lanús: historial

Fluminense y Lanús solo jugaron un partido, siendo justamente el cotejo de ida de esta llave que quedó 1-0 para los argentinos, gracias al gol de Marcelino Moreno.

Marcelino Moreno anotó el 1-0 de Lanús en la ida.

Fluminense vs Lanús: alineaciones probables

Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustin Canobbio y Everaldo Stum.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustin Cardozo, Agustín Medina, Marcelino Moreno; Alexis Segovia, Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo.

Fluminense vs Lanus: estadio

El partido se juega en el estadio Jornalista Mario Filho, histórico recinto conocido popularmente como Maracaná y que tiene capacidad para 78,838 espectadores.