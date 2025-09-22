Fluminense vs Lanús EN VIVO por Copa Sudamericana: pronóstico, horario y dónde ver
Fluminense y Lanús juegan por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, este martes 23 de setiembre, en el Estadio Maracaná, de Río de Janeiro.
Fluminense se enfrenta a Lanús este martes 23 de setiembre, a partir de las 19:30 hora peruana y 21:30 de Argentina, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El prometedor encuentro, que se juega en el Estadio Maracaná, será transmitido por la señal de ESPN y Disney Plus para toda Sudamérica.
PUEDES VER: Revelan castigo que recibirá U de Chile por hincha 'infiltrado' ante Alianza Lima: "Conmebol..."
Fluminense vs Lanús: previa del partido
Recordemos que el partido de ida quedó 1-0 en favor del 'Granate', que ahora buscará mantener la ventaja en Brasil y acercarse a la obtención de su segundo título de Copa Sudamericana.
Por su parte, el 'Flu' quiere remontar otra serie en el Maracaná. Este año también avanzó a semifinales de Copa Brasil tras haber perdido por la mínima diferencia ante Bahía en la ida.
Cabe señalar que el ganador de esta llave medirá fuerzas en semifinales al equipo que salga vencededor del duelo entre Universidad de Chile y Alianza Lima.
Fluminense vs Lanús: horario del partido
- Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay: 21:30
- Venezuela y Bolivia: 20:30
- Perú, Colombia y Ecuador: 19:30
- México: 18:30
- Estados Unidos: 20:30 (Miami y Nueva York) y 17:30 (Los Ángeles)
- España: 02:30 (del miércoles 24)
Fluminense vs Lanús: canal para ver
- Perú: ESPN y Disney+
- Argentina: ESPN y Disney+
- Colombia: ESPN y Disney+
- Chile: ESPN y Disney+
- Ecuador: ESPN y Disney+
- Uruguay: ESPN y Disney+
- Paraguay: ESPN y Disney+
- Bolivia: ESPN y Disney+
- Venezuela: ESPN y Disney+
- Brasil: Paramount+, Claro TV+, Prime Video, Sky+, Vivo Play, SBT y Cazé TV
- España: LaLiga+
Fluminense vs Lanús: historial
Fluminense y Lanús solo jugaron un partido, siendo justamente el cotejo de ida de esta llave que quedó 1-0 para los argentinos, gracias al gol de Marcelino Moreno.
Marcelino Moreno anotó el 1-0 de Lanús en la ida.
Fluminense vs Lanús: alineaciones probables
Fluminense: Fábio; Guga, Thiago Silva, Juan Pablo Freytes, Renê; Hércules, Matheus Martinelli, Lucho Acosta; Kevin Serna, Agustin Canobbio y Everaldo Stum.
Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustin Cardozo, Agustín Medina, Marcelino Moreno; Alexis Segovia, Eduardo Salvio y Rodrigo Castillo.
Fluminense vs Lanus: estadio
El partido se juega en el estadio Jornalista Mario Filho, histórico recinto conocido popularmente como Maracaná y que tiene capacidad para 78,838 espectadores.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50