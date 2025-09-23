0
Real Madrid vs Levante por LaLiga

¿A qué hora juega Bolívar vs Atlético Mineiro y dónde ver EN VIVO por Copa Sudamericana?

Bolívar y Atlético Mineiro definirán su pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 este miércoles en el Estadio Arena MRV. Conoce la hora y canales oficiales de la transmisión.

Solange Banchon
Bolívar y Atlético Mineiro definen su pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2025
Bolívar y Atlético Mineiro definen su pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 | Composición: Líbero
Bolívar y Atlético Mineiro se enfrentarán en un partidazo en el marco de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Arena MRV, situado en Belo Horizonte. La llave está abierta tras el empate 2-2 obtenido en la ida, por ello, a continuación, te contamos los horarios y canales para que no te pierdas la transmisión.

¿Cuándo juega Bolívar vs Atlético Mineiro?

Según la programación oficial de la Conmebol, el encuentro entre Bolívar vs Atlético Mineiro se jugará este miércoles 24 de septiembre en el Estadio Arena MRV o también conocido como Arena do Galo, ubicado en Belo Horizonte, Brasil.

Bolívar vs Atlético Mineiro

Atlético Mineiro jugará ante Bolívar en Brasil por la vuelta de los cuartos de final de la Sudamericana/Foto: X

¿A qué hora juega Bolívar vs Atlético Mineiro?

Bolívar visitará a Atlético Mineiro por el choque de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 a partir de las 17:00 horas locales de Perú o las 18:00 horas de Bolivia y 19:00 horas de Brasil. Repasa la guía de canales en los demás países.

  • México: 16:00 horas
  • Perú: 17:00 horas
  • Ecuador: 17:00 horas
  • Colombia: 17:00 horas
  • Bolivia: 18:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas
  • Chile: 18:00 horas
  • Paraguay: 19:00 horas
  • Argentina: 19:00 horas
  • Uruguay: 19:00 horas
  • Brasil: 19:00 horas

¿Dónde ver Bolívar vs Atlético Mineiro EN VIVO?

Disfruta EN VIVO y EN DIRECTO la transmisión del partido, Bolívar vs Atlético Mineiro por la Copa Sudamericana 2025 a través de la señal de ESPN y DIRECTV Sports o la plataforma streaming DGO y Disney+.

  • Argentina: DIRECTV Sports Argentina
  • Bolivia: Disney+ Premium, Tigo Sports Bolivia
  • Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium Brasil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brasil
  • Canadá: beIN SPORTS CONNECT Canada, fuboTV Canada, Fanatiz Canada, beIN SPORTS en Español
  • Chile: Disney Plus Premium Chile, ESPN Chile
  • Colombia: DIRECTV Sports Colombia
  • Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador
  • Internacional: Bet365
  • Perú: Disney+ Premium
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS CONNECT, beIN SPORTS en Español

Antesala del partido Bolívar vs Atlético Mineiro por Copa Sudamericana 2025

Bolívar de La Paz no pudo hacerse fuerte en El Alto y ahora deberá buscar la hazaña en Brasil cuando se vea las caras contra Atlético Mineiro. Ambas escuadras tienen grandes chances de poner su nombre en 'semis' luego del 2-2 obtenido en la ida. Recientemente, el cuadro 'Celeste' viene de golear 3-2 a ABB por la fecha 21 de la Liga de Bolivia y llegará bastante motivado a este crucial encuentro.

Bolívar

Bolívar llega con ritmo al duelo crucial ante Atlético Mineiro

De otro lado, el conjunto 'Galo' viene a este partido con una dura derrota por la mínima contra Botafogo por el Brasileirao 2025. Al margen de este resultado, los dirigidos por el reconocido técnico argentino Jorge Sampaoli tendrán todo a su favor; localía y el apoyo de sus hinchas para tratar de poner su nombre en la siguiente ronda de la Conmebol Sudamericana.

Atlético Mineiro

Atlético Mineiro buscará recuperarse de una derrota en Brasil

AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

