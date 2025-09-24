Once Caldas vs Independiente del Valle EN VIVO: alineaciones, hora y dónde ver Copa Sudamericana

En el Estadio Palogrande de Colombia, Once Caldas recibirá a Independiente del Valle este miércoles 24 de septiembre por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025, desde las 19.30 horas de Perú y Colombia. La transmisión del compromiso será mediante la señal de DirecTV Sports para todo nuestro continente, y a continuación te contamos todos los detalles para que no te lo pierdas.

Se define el penúltimo boleto a las semifinales de la competición Conmebol y los de Manizales tiene la ventaja debido a que en la ida obtuvieron una victoria por 2-0 gracias al sensacional doblete del inacabable Dayro Moreno. Eso sí, los colombianos tuvieron la ventaja debido a que desde el minuto 34' jugaron con un hombre más por la expulsión de Mateo Carabajal. Por ello, a los albos les basta con el empate para pasar de ronda, o hasta una derrota por la mínima.

Once Caldas venció a Independiente del Valle en la ida.

Once Caldas vs. Independiente del Valle: horarios

Te brindamos la hora dependiendo tu país de residencia:

México y Costa Rica: 18.30 horas

Perú, Ecuador y Colombia: 19.30 horas

Bolivia y Venezuela: 20.30 horas

Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina: 21.30 horas

¿Dónde ver EN VIVO Once Caldas vs. Independiente del Valle?

La transmisión del partido entre Once Caldas e Independiente del Valle por los cuartos de final de la Copa Sudamericana será mediante la señal de DirecTV Sports para todo el territorio sudamericano. Asimismo, podrás ver el compromiso totalmente online mediante DGO, en caso cuentes con una suscripción a la mencionada plataforma de streaming que también está disponible en dispositivos móviles.

Once Caldas vs. Independiente del Valle: posibles alineaciones

Once Caldas : James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno.

: James Aguirre; Juan David Cuesta, Kevin Cuesta, Jéider Riquett, Kevin Tamayo; Robert Mejía, Mateo García; Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. Independiente del Valle: Guido Villar; Matías Fernández, Andy Velasco, Richard Schunke, Gustavo Cortez; Jordy Alcívar, Jhegson Méndez, Juan Cazares, Darwin Guagua; Arón Rodríguez y Claudio Spinelli.

Últimos partidos de Once Caldas

Estos son los últimos cinco duelos de los albos:

América 2-1 Once Caldas | Liga BetPlay

Independiente del Valle 0-2 Once Caldas | Copa Sudamericana

Once Caldas 1-0 Envigado | Liga BetPlay

Bucaramanga 0-0 Once Caldas | Liga BetPlay

Once Caldas 1-0 Deportivo Pereira | Liga BetPlay

Últimos partidos de Independiente del Valle

Estos son los últimos cinco encuentros de los rayados:

Mushuc Runa 2-2 Independiente del Valle | Liga Pro

Independiente del Valle 0-2 Once Caldas | Copa Sudamericana

Independiente del Valle 2-1 Vinotinto | Liga Pro

Independiente del Valle 4-0 Técnico Universitario | Liga Pro

Emelec 0-1 Independiente del Valle | Liga Pro

¿En qué estadio juega Once Caldas vs. Independiente del Valle?

El partido de la Copa Sudamericana se jugará en el Estadio Palogrande de Manizales, capital del departamento de Caldas en Colombia. Este recinto deportivo está ubicado a 2125 metros sobre el nivel del mar y tiene una capacidad para albergar hasta 31,611 espectadores en sus tribunas.