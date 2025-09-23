Once Caldas vs. Independiente del Valle por Copa Sudamericana: hora y dónde ver

Once Caldas vs. Independiente del Valle se enfrentan este jueves 24 de septiembre, desde el Estadio Palogrande de Manizales, en un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.

Once Caldas vs. Independiente del Valle: horario del partido

Si te gusta ver los partidos de la Copa Sudamericana 2025 y deseas sintonizar el partido entre Once Caldas vs. Independiente del Valle, por el pase a las semifinales, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:

México: 18:30 horas

Perú: 19:30 horas

Colombia: 19:30 horas

Ecuador: 19:30 horas

Bolivia: 20:30 horas

Venezuela: 20:30 horas

Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 20:30 horas

Argentina: 21:30 horas

Brasil: 21:30 horas

Chile: 21:30 horas

Paraguay: 21:30 horas

Uruguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle?

Argentina: ESPN 2 y Disney Plus

Bolivia: DIRECTV Sports, DGO y Tigo Sports 2

Paraguay: DIRECTV Sports, DGO y Tigo Sports

Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO

Estados Unidos: beIN Sports y Fanatiz USA

Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025

Será la segunda vez en la historia en la que los clubes Once Caldas e Independiente del Valle se vean las caras. En el partido que sostuvieron la semana pasada, el conjunto colombiano dio la sorpresa en Quito y se llevó un triunfo importante que lo acerca mucho a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.

El equipo de Manizales le ganó por 2-0 al 'Mata Gigantes' gracias al doblete del experimentado delantero Dayro Moreno (40 años). Este resultado obliga a que el elenco ecuatoriano empate el marcador global para, como mínimo, forzar la tanda de penales y seguir aferrándose a la clasificación.