- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Palmeiras vs River Plate
- Atlético Mineiro vs Bolívar
- Alianza Lima
- Universitario
- Retiro AFP
Once Caldas vs. Independiente del Valle por Copa Sudamericana: hora y dónde ver
Once Caldas vs. Independiente del Valle chocan EN VIVO este miércoles por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 desde Manizales.
Once Caldas vs. Independiente del Valle se enfrentan este jueves 24 de septiembre, desde el Estadio Palogrande de Manizales, en un partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Por ello, en esta nota te brindamos los horarios en los distintos países y dónde podrás ver EN VIVO todas las incidencias de este duelo.
PUEDES VER: Partidos de hoy EN VIVO, miércoles 24 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online
Once Caldas vs. Independiente del Valle: horario del partido
Si te gusta ver los partidos de la Copa Sudamericana 2025 y deseas sintonizar el partido entre Once Caldas vs. Independiente del Valle, por el pase a las semifinales, aquí te mostramos los horarios en los diferentes países:
- México: 18:30 horas
- Perú: 19:30 horas
- Colombia: 19:30 horas
- Ecuador: 19:30 horas
- Bolivia: 20:30 horas
- Venezuela: 20:30 horas
- Estados Unidos (Miami, Washington y Nueva York): 20:30 horas
- Argentina: 21:30 horas
- Brasil: 21:30 horas
- Chile: 21:30 horas
- Paraguay: 21:30 horas
- Uruguay: 21:30 horas
¿Dónde ver Once Caldas vs. Independiente del Valle?
- Argentina: ESPN 2 y Disney Plus
- Bolivia: DIRECTV Sports, DGO y Tigo Sports 2
- Paraguay: DIRECTV Sports, DGO y Tigo Sports
- Perú y resto de Sudamérica: DIRECTV Sports y DGO
- Estados Unidos: beIN Sports y Fanatiz USA
Once Caldas vs. Independiente del Valle por cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025
Será la segunda vez en la historia en la que los clubes Once Caldas e Independiente del Valle se vean las caras. En el partido que sostuvieron la semana pasada, el conjunto colombiano dio la sorpresa en Quito y se llevó un triunfo importante que lo acerca mucho a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025.
El equipo de Manizales le ganó por 2-0 al 'Mata Gigantes' gracias al doblete del experimentado delantero Dayro Moreno (40 años). Este resultado obliga a que el elenco ecuatoriano empate el marcador global para, como mínimo, forzar la tanda de penales y seguir aferrándose a la clasificación.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50