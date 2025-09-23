Palmeiras vs River Plate EN VIVO por ESPN, cuartos de Copa Libertadores: pronóstico, hora y canal TV

Momento de ver el partido entre Palmeiras vs River Plate por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025. Las miradas estarán en el Allianz Parque de Sao Paulo, en el que estos históricos clubes buscarán su pase a la semifinal. Dicho encuentro se llevará a cabo este miércoles 24 de septiembre a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas Argentina y Brasil) con la transmisión de ESPN y Disney Plus.

El partido de ida en el Estadio Más Monumental de Buenos Aires quedó con un marcador de 2-1 a favor de Palmeiras sobre River Plate. El cuadro brasileño sacó ventaja en la primera parte del choque internacional, por lo que el equipo de Marcelo Gallardo batalló minuto a minuto en busca de recortar distancias.

El 'Verdao' es uno de los claros candidatos para llevarse el título de la Copa Libertadores, siendo el plantel que consiguió pleno de victorias en la fase de grupos. En la llave de octavos de final, se midió ante Universitario de Deportes, en el que sumó un triunfo y un empate en ambas llaves.

Palmeiras venció a River Plate en la ida de cuartos de Copa Libertadores.

Por el lado de River, quiere dejar en claro que está para pelear esta edición del torneo Conmebol, por lo que buscará dar el batacazo en el Allianz Parque ante un elenco que tendrá toda su hinchada a su favor durante los 90 minutos. Recordemos, que en esta Copa Libertadores Palmeiras ganó todos su partidos, salvo el empate sin goles ante el conjunto peruano en octavos.

¿Cuándo juega Palmeiras vs River Plate?

El partido entre Palmeiras vs River Plate se juega este miércoles 24 de septiembre en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil. Ambos elencos saldrán en busca de la victoria para soñar con su clasificación a semifinales, por lo que se aguarda un encuentro de alta intensidad.

¿A qué hora juega Palmeiras vs River Plate?

Este cotejo de Copa Libertadores entre Palmeiras vs River Plate inicia a partir de las 19:30 hora peruana (21:30 horas de Argentina y Brasil). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 18:30 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia: 20:30 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay: 21:30 horas

¿Dónde ver Palmeiras vs River Plate?

El duelo entre Palmeiras y River Plate se verá por la señal en vivo de ESPN para toda Latinoamérica. De igual manera, tienes la opción vía streaming para sintonizarlo por Disney Plus y DGO.

Palmeiras vs River Plate: pronóstico, cuotas y cuánto paga

Sobre el papel, Palmeiras se perfila como favorito para llevarse la victoria ante River Plate por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas a los aficionados:

CASAS DE APUESTAS PALMEIRAS EMPATE RIVER PLATE Betsson 1.75 3.45 4.70 Betano 1.80 3.60 5.30 Bet365 1.70 3.60 4.75 1XBet 1.77 3.52 5.16 Doradobet 1.77 3.40 5.33

Formaciones de Palmeiras y River Plate por Copa Libertadores

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Lucas Evangelista, Aníbal Moreno, Andreas Pereira; Vitor Roque, Felipe Anderson y José López.

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas.

Últimos partidos de Palmeiras vs River Plate

Así le fueron a ambos elencos en cruces de Copa Libertadores: