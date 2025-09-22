Racing vs. Vélez EN VIVO: pronóstico, hora y canal de la vuelta por Copa Libertadores 2025

Llegó el momento de conocer al primer semifinalista de la Copa Libertadores 2025. Racing vs. Vélez serán los protagonistas de un atractivo partido este martes 23 de setiembre por los cuartos de final vuelta del torneo desde el Cilindro de Avellaneda a partir de las 19:00 horas de Argentina (17:00 de Perú), con transmisión EN VIVO vía Fox Sports y ESPN. Entérate en esta nota de lo más resaltante del cotejo.

Racing Club está afirmando su rótulo de candidato a levantar la segunda Copa Libertadores de su historia solo un año después de coronarse en la Sudamericana. La 'Academia' dio el golpe en Liniers y venció por la mínima diferencia a la 'V Azulada' con tanto de 'Maravilla' Martínez, con lo que solo le basta un empate para escribir su nombre en la próxima instancia de la competición.

Los dirigidos por Gustavo Costas están en franca recuperación tras un mal comienzo del segundo semestre, sobre todo en la Liga Profesional Argentina, pues ha ganado sus dos recientes partidos por el Clausura ante San Lorenzo (2-0) y Huracán (2-0). Esos resultados hacen que el plantel llegue con la moral a tope. La única duda que presenta el equipo es la inclusión como titular de Santiago Solari, quien ha vuelto a entrenar con normalidad después de una lesión al cuádriceps.

Racing buscará mantener su ventaja ante Vélez y clasificar a semifinales de Copa Libertadores. Foto: AFP

Vélez Sarsfield llegó sorpresivamente a estar entre los ocho mejores del campeonato Conmebol, pero sufrió un durísimo golpe en su cancha al caer frente al 'Primer Grande' por 1-0. Ello hace que el 'Fortín' tenga la obligación de dar el batacazo en el Cilindro y conseguir una victoria por dos goles de diferencia para seguir soñando con ganar su segunda Libertadores.

El conjunto comandado técnicamente por Guillermo Barros Schelotto quiere evitar definir la serie en tanda de penales (pasará solo si gana por un tanto), por lo que irá con sus mejores jugadores a Avellaneda, salvo la baja del zaguero Lisandro Magallán, quien fue expulsado en la ida. Sin embargo, volverán a contar con Braian Romero, quien se recuperó de un desgarro. Mientras tanto, la duda está en el medio campo, pues no el estratega no se decide si poner a Tomás Galván o Manuel Lanzini.

Vélez parte con desventaja, pero confía en darle vuelta a la serie con Racing para ser semifinalista de la Copa Libertadores. Foto: AFP

¿A qué hora juega Racing vs. Vélez?

La revancha entre la 'Academia' y el 'Fortín' por los cuartos de final del certamen de clubes más importante del continente está pactado para dar inicio a partir de las 19:00 horas de Argentina (17:00 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 16:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 17:00 horas

Bolivia, Venezuela: 18:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 18:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 19:00 horas

¿Dónde ver Racing vs. Vélez EN VIVO?

La contienda futbolística entre Racing vs. Vélez por un lugar en las semifinales de la edición 2025 de la Libertadores será transmitido EN VIVO a través de las pantallas de Fox Sports en Argentina; ESPN Premium, Chilevisión y Pluto TV en Chile; ESPN en Perú y el resto de Sudamérica, y ESPN 2 en México y Centroamérica. Además, el compromiso lo pasará Disney Plus vía streaming.

Racing vs. Vélez: pronóstico y cuánto paga en apuestas

Sobre el papel, Racing Club impondrá condiciones en Avellaneda y vencerá a Vélez Sarsfield como local para asegurar su lugar entre los cuatro mejores equipos de Sudamérica. Revisa cuales son las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Racing Empate Vélez Sarsfield Betsson 2.48 2.95 3.30 Bet365 2.30 3.00 3.50 Betano 2.40 3.00 3.30 Te Apuesto 2.42 2.88 3.33 Apuesta Total 2.50 2.85 3.33 Meridianbet 2.39 3.05 3.33

Racing vs. Vélez: posibles formaciones del partido

Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari (Matías Zaracho), Adrián Martínez, Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.

Vélez Sarsfield: Tomás Marchiori; Jano Gordon, Emanuel Mammana, Aaron Quiróz, Elías Gómez; Rodrigo Aliendro, Agustín Bouzat, Tomás Galván (Manuel Lanzini); Maher Carrizo, Braian Romero, Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Racing: últimos resultados

Huracán 0-2 Racing | fecha 9 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Vélez 0-1 Racing | cuartos de final ida Copa Libertadores 2025

Racing 2-0 San Lorenzo | fecha 8 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Racing 2-3 Unión de Santa Fe | fecha 7 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Argentinos Jrs 4-1 Racing | fecha 6 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Vélez: últimos resultados

San Martín (SJ) 1-2 Vélez | fecha 9 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Vélez 0-1 Racing | cuartos de final ida Copa Libertadores 2025

Huracán 0-0 Vélez | fecha 8 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Vélez 2-0 Central Córdoba | final Supercopa Argentina 2025

Vélez 3-0 Lanús | fecha 7 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Racing vs. Vélez: historial por Copa Libertadores

Ambos equipos se han visto las caras en varias oportunidades, pero solamente en tres ocasiones por Copa Libertadores, con un historial favorable para Vélez Sarsfield con dos victorias sobre una de Racing Club. Repasa todos los resultados entre sí por la 'Gloria Eterna'.

Vélez 0-1 Racing | cuartos de final Copa Libertadores 2025

Vélez 1-0 Racing | fase de grupos Copa Libertadores 1997

Racing 1-2 Vélez | fase de grupos Copa Libertadores 1997

¿En dónde juega Racing vs. Vélez?

El escenario donde Racing Club recibirá a Vélez Sarsfield por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 será el Estadio Presidente Péron, más conocido como el Cilindro, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Avellaneda y que cuenta con una capacidad total para 55 mil espectadores.