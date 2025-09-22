Partidos de hoy EN VIVO, martes 23 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online
Agenda y programación de partidos en vivo para este martes 23 de septiembre. Si disputará la vuelta de la Copa Libertadores y Sudamericana. Además, juega el Real Madrid.
El fútbol continúa su curso y este martes 23 de septiembre tenemos una intensa programación. En Sudamérica se disputarán los duelos de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, en LaLiga de España Real Madrid enfrentará a Levante. También hay acción en la Copa Italia. Mira dónde y a qué hora seguir los partidos de hoy en vivo.
PUEDES VER: ¿A qué hora juega Racing vs Vélez y dónde ver EN VIVO partido por Copa Libertadores 2025?
Partidos de hoy en La Liga
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:00
|Athletic Club vs Girona
|DIRECTV Sports, DGO
|12:00
|Espanyol vs Valencia
|ESPN2, Disney+
|14:30
|Sevilla vs Villarreal
|DIRECTV Sports, DGO
|14:30
|Levante vs Real Madrid
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Sudamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|19:30
|Fluminense vs Lanús
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Copa Libertadores
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|17:00
|Racing Club vs Vélez Sarsfield
|ESPN, Disney+
Partidos de hoy en Coppa Italia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:00
|Cagliari vs Frosinone
|11:30
|Udinese vs Palermo
|DIRECTV Sports, DGO
|14:00
|Milan vs Lecce
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy en League Cup
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:45
|Wigan Athletic vs Wycombe Wanderers
|Paramount+
|13:45
|Fulham vs Cambridge United
|Disney+
|13:45
|Wolverhampton vs Everton
|13:45
|Burnley vs Cardiff City
|Paramount+
|13:45
|Wrexham vs Reading
|Paramount+
|13:45
|Lincoln City vs Chelsea
|Disney+, Zapping
|13:45
|Barnsley vs Brighton
|14:00
|Liverpool vs Southampton
|Disney+
Partidos de hoy en Liga MX
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|20:00
|Puebla vs Pachuca
|TUDN, Amazon Prime Video
|20:07
|Guadalajara vs Necaxa
|fuboTV, UNIVERSO, Peacock, Telemundo
|22:00
|Juárez vs Pumas UNAM
|fuboTV, UNIVERSO, FOX Deportes, Azteca 7
|22:05
|León vs Mazatlán
|FOX Mexico, Amazon Prime Video
Partidos de hoy en Copa del Rey de Arabia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|10:35
|Al Hazm vs NEOM
|10:35
|Al Najma vs Damac
|10:35
|Al Zulfi vs Al Feiha
|13:30
|Jeddah vs Al Nassr
|13:30
|Al Wehda vs Al Ittihad
Partidos de hoy en Primera División Chile
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Oriente Petrolero vs Independiente Petrolero
|Futbol Canal
Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:15
|Benfica vs Rio Ave
|GolTV, Zapping
Partidos de hoy en Copa Centroamericana
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|21:00
|Alajuelense vs Motagua
|Disney+
Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50