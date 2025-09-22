0
Partidos de hoy EN VIVO, martes 23 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Agenda y programación de partidos en vivo para este martes 23 de septiembre. Si disputará la vuelta de la Copa Libertadores y Sudamericana. Además, juega el Real Madrid.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo para este martes 23 de septiembre
Programación de partidos en vivo para este martes 23 de septiembre | FOTO: LIBERO
El fútbol continúa su curso y este martes 23 de septiembre tenemos una intensa programación. En Sudamérica se disputarán los duelos de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores y Sudamericana 2025. Además, en LaLiga de España Real Madrid enfrentará a Levante. También hay acción en la Copa Italia. Mira dónde y a qué hora seguir los partidos de hoy en vivo.

¿A qué hora juega Racing vs Vélez y dónde ver los cuartos de la Copa Libertadores?

PUEDES VER: ¿A qué hora juega Racing vs Vélez y dónde ver EN VIVO partido por Copa Libertadores 2025?

Partidos de hoy en La Liga

HORARIOPARTIDOSTV
12:00Athletic Club vs GironaDIRECTV Sports, DGO
12:00Espanyol vs ValenciaESPN2, Disney+
14:30Sevilla vs VillarrealDIRECTV Sports, DGO
14:30Levante vs Real MadridESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Sudamericana

HORARIOPARTIDOSTV
19:30Fluminense vs LanúsESPN, Disney+

Partidos de hoy en Copa Libertadores

HORARIOPARTIDOSTV
17:00Racing Club vs Vélez SarsfieldESPN, Disney+

Partidos de hoy en Coppa Italia

HORARIOPARTIDOSTV
10:00Cagliari vs Frosinone
11:30Udinese vs PalermoDIRECTV Sports, DGO
14:00Milan vs LecceDIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy en League Cup

HORARIOPARTIDOSTV
13:45Wigan Athletic vs Wycombe WanderersParamount+
13:45Fulham vs Cambridge UnitedDisney+
13:45Wolverhampton vs Everton
13:45Burnley vs Cardiff CityParamount+
13:45Wrexham vs ReadingParamount+
13:45Lincoln City vs ChelseaDisney+, Zapping
13:45Barnsley vs Brighton
14:00Liverpool vs SouthamptonDisney+

Partidos de hoy en Liga MX

HORARIOPARTIDOSTV
20:00Puebla vs PachucaTUDN, Amazon Prime Video
20:07Guadalajara vs NecaxafuboTV, UNIVERSO, Peacock, Telemundo
22:00Juárez vs Pumas UNAMfuboTV, UNIVERSO, FOX Deportes, Azteca 7
22:05León vs MazatlánFOX Mexico, Amazon Prime Video

Partidos de hoy en Copa del Rey de Arabia

HORARIOPARTIDOSTV
10:35Al Hazm vs NEOM
10:35Al Najma vs Damac
10:35Al Zulfi vs Al Feiha
13:30Jeddah vs Al Nassr
13:30Al Wehda vs Al Ittihad

Partidos de hoy en Primera División Chile

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Oriente Petrolero vs Independiente PetroleroFutbol Canal

Partidos de hoy en Primeira Liga Portugal

HORARIOPARTIDOSTV
14:15Benfica vs Rio AveGolTV, Zapping

Partidos de hoy en Copa Centroamericana

HORARIOPARTIDOSTV
21:00Alajuelense vs MotaguaDisney+

Horarios de acuerdo al territorio peruano, colombiano y ecuatoriano.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

