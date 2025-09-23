Mundialista con Ecuador reveló que Emelec dio préstamo a Cueva y fue rotundo tras su lesión: "Un..."

0
Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Torneo Clausura
Iván Hurtado, histórico futbolista de la selección de Ecuador no se guardó nada y habló de forma categórica tras el viaje de Christian Cueva al Perú para tratarse su lesión.

Solange Banchon
Iván Hurtado dio firme comentario tras lesión de Christian Cueva con Emelec
Iván Hurtado dio firme comentario tras lesión de Christian Cueva con Emelec | El Canal del Fútbol/Composición: Líbero
Christian Cueva fue uno de los grandes ausentes en el triunfo 4-0 de Emelec ante El Nacional por la LigaPro 2025. Como se recuerda, el volante nacional sufrió de una lesión al músculo que lo viene alejando de las canchas de juego, sumado a que, también arrastra una sanción de dos partidos, tras el 'Clásico del Astillero'.

DT de Emelec se pronunció sobre la situación de Christian Cueva en el club

PUEDES VER: DT de Emelec impactó tras dar importante noticia sobre Christian Cueva: "Se quiso..."

Iván Hurtado contó que Emelec dio préstamo a Christian Cueva

En esa línea, hace poco, el mundialista e histórico con la selección de Ecuador, Iván Hurtado habló respecto al trato que le viene dando la directiva del 'Bombillo', al talentoso futbolista Diogo Bagüí, quien se encuentra lejos de renovar con el club, y fue así como dio la sorpresa al afirmar que el cuadro 'Eléctrico', le habría hecho un préstamo de 80 mil dólares a 'Aladino'.

Christian Cueva

Christian Cueva sufrió lesión en el Clásico del Astillero con Barcelona SC/Foto: X

"No sé si le deben o no le deben, hasta dónde yo sé, según mi fuente, le han hecho un préstamo a Cueva de 80 mil dólares en esta crisis de Emelec, y a Diogo no le quieren renovar un contrato que se lo merece el chico. Otros jugadores están al día y otros sin pago", sostuvo Hurtado en 'El Canal del Fútbol'.

Iván Hurtado cuestionó permiso de Emelec a Christian Cueva para viajar a Perú

Por otro lado, el popular 'Bam Bam' se refirió a la reciente lesión del mediocampista peruano Christian Cueva y criticó que Emelec la haya otorgado un permiso especial para poder tratarse en el Perú. De esta manera, no dudó en recordar que a él no le dieron esta licencia en un momento difícil a nivel familiar.

"Mira le han dado permiso para que se vaya a recuperar a Perú, no sé qué tiene un desgarro. Yo estando en el fútbol mexicano falleció mi abuela y el club no me dio permiso para venir a darle una cristiana sepultura, pero me debo a mi profesión. Un jugador como Cueva se lesionó, le dieron permiso para que se opere en Perú como que si aquí (Ecuador) no hubieran buenos médicos y tú no sabes si el jugador va allá a hacer una debida rehabilitación", sentenció.

Números de Christian Cueva con Emelec este 2025

Tras su arribo al conjunto guayaquileño, el volante ofensivo registra oficialmente 11 partidos disputados esta temporada, así como 2 anotaciones y 2 asistencias. Hasta antes de su lesión, el ex Alianza Lima venía siendo pieza clave en el once del elenco 'Eléctrico'.

Solange Banchon
AUTOR: Solange Banchon

Redactora en la sección deportes de Libero. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). Con experiencia en más de 3 años en periodismo para multiplataformas. Especializada en Periodismo Digital.

