DT de Emelec impactó tras dar importante noticia sobre Christian Cueva: "Se quiso..."

Medios ecuatorianos aseguran que Emelec tiene una deuda con su plantel. Esto habría desatado el enojo de los jugadores, incluido a Christian Cueva. Incluso, algunos periodistas del mencionado país aseguraron que si la situación no mejora, 'Aladino' podría rescindir su contrato.

PUEDES VER: Erick Noriega rompe en llanto tras cometer dos penales en el primer tiempo en contra de Gremio

En medios de los rumores, se confirmó que Christian Cueva decidió viajar a Perú. El entrenador del 'Bombillo eléctrico', Guillermo Duró, habló en conferencia de prensa, post triunfo a El Nacional por la Liga Pro, y explicó la situación del volante nacional.

Duró señaló que Cueva solicitó un permiso especial para viajar a Perú y tener la opinión de su médico sobre la lesión que sufrió. La intención del ex Alianza Lima es recuperarse lo más pronto posible para volver a las canchas.

"Christian tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico, en su país. Simplemente eso (...). Estaba inhabilitado y así que bueno, después nada más.", señaló el entrenador de Emelec.

¿Qué pasó con Christian Cueva?

Christian Cueva fue expulsado con roja directa en el Clásico del Astillero ante Barcelona, donde Emelec cayó 4-0. Por ello, 'Aladino' se perderá los últimos dos compromisos de la fase inicial de la Liga de Ecuador.

Además, el volante de la bicolor sufrió una lesión miofacial del músculo recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha. Por ello, viajó a Perú para que su médico lo pueda examinar y empezar con el tratamiento.

El Universo informó que se comunició con el presidente de Emelec, Jorge Guzmán Mancilla y el mandatario del cuadro electrico admitió que el plantel no estaba al día en sus salarios, pero están realizando las gestiones para cumplir con sus obligaciones económicas.