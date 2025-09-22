¿Christian Cueva deja Emelec por deudas? Desde Ecuador revelan su decisión: "Una..."

Christian Cueva vuelve a estar en el ojo de la tormenta luego de que se confirmara que regresó al Perú tras haberse lesionado y reclamar el pago de deudas pendiente de Emelec, alimentando los rumores de una posible salida del 'Bombillo'. Luego de conocerse la noticia, desde Ecuador revelaron que decidió 'Aladino' sobre su futuro en el equipo.

Según informaron medios ecuatorianos en los últimos días, Christian Cueva estaría bastante incómodo con la directiva de Emelec debido a una deuda salarial de cuatro meses. En ese contexto, el volante peruano retornó a Lima para continuar con su recuperación de una lesión. Sin embargo, esta decisión solo alimentó los rumores sobre una posible salida del club.

¿Qué decisión tomó Christian Cueva sobre su futuro en Emelec?

En medio de ese panorama, la periodista deportiva Majo Gavilanes informó a través de su cuenta de ‘X’ que el talentoso volante ya habría tomado una decisión respecto a su futuro inmediato.

De acuerdo con la comunicadora, ‘Aladino’ tiene previsto regresar a Ecuador tras culminar su tratamiento médico en Perú. Según lo señalado, Cueva se reportará nuevamente con su club entre el jueves 25 y viernes 26 de septiembre.

Christian Cueva volverá a Ecuador pese a deudas con Emelec.

"Christian Cueva retorna al país entre jueves y viernes luego de realizar su tratamiento médico en Lima. El peruano cumple también una sanción de 2 partidos de suspensión luego del Clásico del Astillero", publicó Gavilanes en su cuenta de ‘X’.

De esta manera, por ahora se disipan los rumores sobre una posible salida de Emelec. En el corto plazo, se espera que Cueva siga defendiendo los colores del cuadro ‘eléctrico’ en su lucha por el título de la Liga Pro de Ecuador.

DT de Emelec habló sobre el retorno de Christian Cueva a Perú

Tras la victoria de Emelec sobre El Nacional, los medios consultaron al DT Guillermo Duró acerca de la situación de Christian Cueva luego de su salida temporal de Ecuador. El entrenador aclaró que todo se dio con autorización del club y que la decisión respondió al deseo del jugador de atenderse con su médico personal.

"Christian (Cueva) tiene un permiso especial porque se quiso atender con su médico, en su país. Simplemente eso (...). Estaba inhabilitado, así que nada más", explicó el estratega.

Estadísticas de Christian Cueva

Christian Cueva venía mostrando buenas actuaciones con Emelec en la Liga Pro, siendo una pieza indiscutible en el once titular. El volante ha disputado 11 partidos, en los que registró 2 goles y 2 asistencias, además de asumir un rol clave como conductor del equipo. De esta forma, su posible salida sería devastadora para el cuadro ecuatoriano.