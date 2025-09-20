- Hoy:
¿Christian Cueva y Pablo Bengoechea a Sport Boys? El camino para dar el batacazo en la Liga 1
¡Remecerá el mercado! Carlos Galván reveló que si SUNAT escoge a Carlos Dávila como nuevo administrador de Sport Boys se llamarán a Christian Cueva y Pablo Bengoechea.
Sport Boys es uno de los clubes que se encuentra a la espera del fallo de la SUNAT para conocer a su nueva administración para este 2025. Con la salida de Adrián Alcocer, el elenco rosado espera buenas nuevas y ahora se ha revelado que hay altas posibilidades de que se dé un batacazo inesperado en el Callao con Christian Cueva y Pablo Bengoechea.
¿Christian Cueva y Pablo Bengoechea firman por Sport Boys?
Durante el programa "A Presión Radio", Carlos Galván contó detalles de Sport Boys a días de confirmarse el nombre del nuevo administrador de los rosados. Y es que indicó que uno de los candidatos para SUNAT es Carlos Dávila, quien tiene probabilidades para asumir el mando. Eso sí, se ha confirmado que de ser el elegido, trabajará por el fichaje de Christian Cueva como estrella en el cuadro chalaco, así como del estratega Pablo Bengoechea.
"Me dijeron que, si el que se postuló, Carlos Dávila, gana, como entrenador va a traer y está hablado si es que gana la administración a Pablo Bengoechea. Y como jugador estrella llegaría Christian Cueva, ¿Y para la Noche Rosada? El equipo también sería rosado", manifestó.
¿Quiénes son los candidatos para ser administrador de Sport Boys?
La SUNAT dio a conocer su lista de candidatos que se encuentran en la pugna por ser administrador de Sport Boys. Revisa el nombre de cada uno de los integrantes:
- AP Busines S.A.C.
- Carrano Rodriguez Eduardo Gianfranco
- Dávila Valdivia Carlos Alberto
- Dolorier Ramirez Walter Urbano
- Fuentes Roncal Jose Carlos
- Lopez Villarreal Eduardo
- Maguiña Cabello Christian Bruno
- Noriega Linch Guial Alberto Martin
- Torres Quintana Miguel Ángel
¿Cuándo se conocerá al nuevo administrador de Sport Boys?
Según pudo informar la SUNAT, la decisión final se dará a conocer públicamente el próximo 23 de septiembre. A través de la página web, se emitirá un comunicado para interés de los hinchas rosados.
