Desde Ecuador anuncian drástica medida contra Christian Cueva en Emelec: "Sancionado por..."

Christian Cueva volvió a estar en el ojo de la tormenta tras la dura goleada que recibió Emelec en la última jornada de la Liga Pro de Ecuador. El volante nacional fue criticado por su actuación y terminó lesionado en el encuentro. No obstante, esto no sería lo único, pues se conoció que acaba de ser sancionado para los próximos partidos.

En el último partido ante Barcelona SC, Christian Cueva no tuvo su mejor rendimiento y fue sustituido en el entretiempo. El encuentro terminó en polémica luego de que los planteles de ambos equipos protagonizaran una trifulca que impidió la reanudación del juego, mientras los hinchas lanzaban objetos al campo.

¿Qué sanción recibió Christian Cueva con Emelec?

Según informó el periodista ecuatoriano Leonel Rodríguez Erazo, la Comisión Disciplinaria de la Liga Pro decidió aplicar fuertes medidas tras los graves incidentes ocurridos en el duelo entre Emelec vs Barcelona SC.

Entre los sancionados se encuentra la figura de Christian Cueva, quien, pese a estar en el banquillo, fue expulsado por presuntamente agredir a un rival. Por ello, el ’10’ del ‘Bombillo’ recibió una sanción de dos partidos por conducta violenta.

Christian Cueva fue sancionado con dos partidos sin jugar en Emelec.

Asimismo, Emelec fue castigado con cuatro partidos sin la presencia de su hinchada y el cierre de su estadio por dos fechas. En tanto, el futbolista Luis Castillo también fue suspendido por un partido.

Christian Cueva se lesionó en el último partido

Cabe señalar que Emelec también había informado que Cueva sufrió una lesión miofascial en el músculo recto anterior del cuádriceps de la pierna derecha, lo que le impedía disputar el próximo partido ante El Nacional por la fecha 29.

No obstante, tras la sanción recibida, su regreso se retrasará una semana más. El club ‘Eléctrico’ aseguró que el jugador se encuentra en proceso de recuperación a doble jornada, con el objetivo de que pueda volver a las canchas en el menor tiempo posible.